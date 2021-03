Po raz pierwszy, przynajmniej oficjalnie, o Dying Light 2 usłyszeliśmy połowie 2018 roku. Nie wydawało się wtedy nawet, że gra jest we wczesnym stadium prac. Kolejne miesiące i lata to zweryfikowały, a jeśli o nowej produkcji studia Techland coś się mówiło to z reguły z nutą niepokoju w tle.

Co ciekawe, to właśnie tutaj upatrywany jest największy problem. Za pośrednictwem oficjalnego konta gry na Twitterze, twórcy przyznali, że Dying Light 2 został ogłoszony zbyt wcześnie. Powodów do paniki jednak nie ma.

Afaik the definition of a dev hell requires the game to not make any development progress, while DL2 keeps moving forward, we announced the game too early but it's far from being in a dev hell :P