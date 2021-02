Kolejne plotki o przejęciu studia Techland

Głośno było przede wszystkim o tym, iż Microsoft kupił Bethesdę (cały czas dopinane są formalności). To bez wątpienia bardzo ważne wydarzenie w branży gier. Zapewne niektórzy pamiętają, iż nieco wcześniej Microsoft przejał także Obsidian Entertainment i inXile Entertainment, a wciąż spekuluje się o podchodach pod kolejne ekipy. Czy także te z Polski?

Na tapecie znów znalazł się Techland. Znów, ponieważ o rzekomym zainteresowaniu jego przejęciem ze strony Microsoftu spekulowano już w 2019 roku. Wypłynięcie tematu w tym momencie wzbudziło zainteresowanie nie tylko z uwagi na szastającego pieniędzmi giganta, ale też z racji wciąż pojawiających się informacji o problemach przy pracach nad Dying Light 2.

So the studio and game ACG was referring to...I did some digging and asked around. I’m fairly certain he’s talking about Techland and Dying Light 2

Opisywana transakcja zapewne podzieliłaby graczy. Aktualnie dłuższe dyskusje wydają się jednak nie mieć sensu. Dość szybko pojawiły się bowiem informacje, wedle których żadnej transakcji nie było. Co ważne, w tym przypadku mowa o informacjach wprost z jednego z zainteresowanych obozów. Przekazał je Community Manager studia Techland. Jak podkreślił, niezależnego studia.

I'm getting a lot of dm's about Dying Light acquisition so I'll answer here:

There was the same rumour floating around the internet one year ago and the situation didn't change - Techland is an independent studio and it was not acquired by another publisher (: