Wprawdzie obiecywane nowe informacje na temat Dying Light 2 jeszcze się nie pojawiły, ale do sieci trafiła grafika prezentująca edycję kolekcjonerską gry.

Edycja kolekcjonerska Dying Light 2 w ofercie jednego ze sklepów

Zazwyczaj w tego typu przypadkach mamy do czynienia z niefrasobliwym działaniem sklepów i tak samo było tym razem. W ofercie jednego z czeskich sklepów na chwilę pojawiła się bowiem edycja kolekcjonerska Dying Light 2. Kartę produktu szybko zdjęto, ale znów sprawdziła się zasada, że w sieci nic nie ginie.

Wygląda na to, że przyszli nabywcy przygotowanego pakietu otrzymają, poza samą grą, kolekcjonerskie pudełko, latarkę UV, naklejki UV, figurkę, artbook, SteelBook oraz mapę świata gry z sekretnymi lokacjami. Zapowiada się dość interesująco, a co z ceną? 210 euro, więc na naszym rynku byłoby to zapewne około 1000 złotych.

Dying Light 2 wkrótce powinien wyjść z cienia

Techland składając świąteczne życzenia obiecywał, że wkrótce przypomni o grze publikując nowe informacje. Te są przez wielu gorączkowo wyczekiwane, bo w ostatnich miesiącach atmosfera wokół tego tytułu zgęstniała, w negatywnym znaczeniu. Mówiło się przede wszystkim o rzekomych problemach przy pracach, a także o odejściach z obozu polskiego producenta, chociażby Chrisa Avellone'a czy ostatnio Pawła Selingera.

Dying Light 2 zapowiedziano jako produkcję na PC, a także konsole Xbox One i PlayStation 4 oraz Xbox Series X, Xbox Series S i PlayStation 5. Data premiery pozostaje nieznana.

Źródło: reddit

