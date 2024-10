Nowe karty graficzne AMD Radeon i Intel Arc będą korzystać z wtyczki zasilania 12V-2×6? To możliwe rozwiązanie. Zagraniczne źródła wspominają o wewnętrznych testach nowego standardu.

Producenci pracują nad nowymi, wydajniejszymi standardami złączy zasilania, jednak ich wprowadzenie nie zawsze przebiega bez problemów. Wszyscy pamiętamy sytuację z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 4090, które zmagały się z problemem przegrzewających się i topiących wtyczek zasilania 12VHPWR. Producent obarczył winą użytkowników, twierdząc, że problem wynikał z niedokładnego podłączania zasilania.

Rozwiązaniem problemu ma być ulepszony standard zasilania 12V-2×6 — w nowszych kartach pojawiło się podobne złącze, które miało zapobiegać problemom związanym z niedokładnym podłączeniem wtyczki do gniazda. Wygląda na to, że nowy standard zasilania może trafić do kolejnych kart graficznych. I nie chodzi tylko o modele GeForce RTX 5000.

Karty graficzne AMD Radeon i Intel Arc z nowym zasilaniem

Jak informuje serwis Prohardver, Intel i AMD testują nowe złącza zasilania 12V-2×6 we współpracy z producentami kart graficznych. Nowy standard umożliwia dostarczenie do 600 W mocy przy użyciu jednej wtyczki zasilającej, co pozwoli na tworzenie wydajniejszych konstrukcji o większym zapotrzebowaniu na energię.



Niekórzy producenci postanowili na własną rękę eksperymentować z nowym złączem w kartach graficznych (na zdjęciu ASRock Radeon RX 7900 XTX Creator 24GB)

Czy nowy standard trafi do kolejnych generacji kart graficznych Radeon i Arc? Na razie nie wiadomo. Obydwie firmy dotychczas korzystały ze starszego złącza PCIe 6+2 pin, które oferuje gorsze parametry, ale za to jest powszechnie dostępne, nawet w starszych zasilaczach. AMD podczas premiery kart Radeon RX 7000 chwaliło sie, że pozostało przy starym standardzie zasilania.

Złącze 12V-2×6 wydaje się mniej awaryjne od 12VHPWR i z biegiem czasu może się upowszechniać (już teraz jest powszechnie wprowadzane w nowych zasilaczach). Przymiarki do nowego standardu mogą być zatem racjonalnym podejściem. Niewykluczone, że z biegiem czasu nie tylko NVIDIA, ale też AMD i Intel przejdzie na nowy standard. Dużo będzie jednak zależeć od rynku, więc taka decyzja może być bardziej rozłożona w czasie.