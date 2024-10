Czekacie na kartę graficzną GeForce RTX 5070? Do sieci wyciekły pierwsze informacje o specyfikacji nowego modelu. Nie wszyscy jednak będą zadowoleni.

NVIDIA przygotowuje się do premiery kart graficznych GeForce RTX 5000 z generacji Blackwell, które zastąpią obecne modele z GeForce RTX 4000 z generacji Ada Lovelace. Nowe konstrukcje mają tchnąć powiew świeżości na rynku sprzętu dla graczy. Nic więc dziwnego, że wielu czeka na demonstrację sprzętu w praktyce.

W sieci pojawia się coraz więcej przecieków o nowym sprzęcie. Oprócz modeli GeForce RTX 5090 i GeForce RTX 5080, w planach jest także słabsza propozycja – GeForce RTX 5070. Czego możemy się spodziewać?

Specyfikacja GeForce RTX 5070

Według informacji, do których dotarł portal WCCFTech, model GeForce RTX 5070 ma bazować na układzie graficznym NVIDIA Blackwell GB205 (niestety jeszcze nie znamy liczby dostępnych jednostek).

Co ciekawe, karta ma dysponować tylko 12 GB pamięci GDDR7 192-bit. Oznacza to, że pojemność pamięci nie powinna ulec zmianie względem starszego modelu GeForce RTX 4070 (możemy jednak oczekiwać, że będzie ona oferować wyższą przepustowość). Niektórzy pewnie oczekiwali zwiększenia pojemności VRAM.

Karta ma charakteryzować się współczynnikiem TBP na poziomie 250 W, co oznacza wzrost o 50 W w porównaniu do poprzedniego modelu. Oczywiście, do prawidłowego działania karty konieczne będzie podłączenie zasilania za pomocą 16-pinowego złącza.

Model GeForce RTX 5070 GeForce RTX 5080 GeForce RTX 5090 Rdzeń Blackwell GB205 Blackwell GB203 Blackwell GB202 Rdzenie CUDA ? 10 752 21 760 Pamięć wideo 12 GB GDDR7 192-bit 16 GB GDDR7 256-bit 32 GB GDDR7 512-bit Taktowanie ? 1024 GB/s 1792 GB/s TDP 250 W 400 W 600 W Zasilanie 16-pin 16-pin 16-pin

Kiedy premiera GeForce RTX 5070?

NVIDIA jak na razie nie informuje o planach wypuszczenia nowych kart graficznych. Nieoficjalnie wiadomo, że nowa seria miałaby zostać zaprezentowana na początku 2025 r. podczas targów CES 2025. Wtedy też powinniśmy poznać szczegóły dotyczące wydajności i wyceny sprzętu.