Najpopularniejsza kryptowaluta doczekała się trzeciego halvingu. Jak to wydarzenie wpłynie na wartość bitcoina?

Bitcoin to obecnie najpopularniejsza kryptowaluta, która ma 30% udziałów na rynku. Wielu Polaków chce kupować kryptowaluty, a jeżeli myślicie o wydobywaniu to polecamy zaopatrzyć się w porządną płytę główną do swojej koparki.

Bitcoin halving – co to jest i dlaczego ma znaczenie?

To cykliczny proces, który ma miejsce średnio co cztery lata. Po każdym podzieleniu (halvingu), osoby kopiące kryptowalutę otrzymują połowę dotychczasowej nagrody za każdy wykopany blok transakcji. Proces ten ogranicza częstotliwość powstawania nowych jednostek kryptowaluty.

BitBay stworzył na ten temat bardzo przejrzyste infografiki, z którymi warto się zapoznać.

Przez ostatnie lata, kopiący za każdy blok otrzymywali 12,5 BTC. Teraz sytuacja się zmieni i dostaną tylko 6,25 BTC – czyli 50% bitcoinów mniej niż dotychczas. Spowoduje to również zmniejszenie rocznej inflacji bitcoina do 1,8%.

To już trzeci halving BTC. Do czasu wydobycia wszystkich bitcoinów, przewidziane zostały łącznie 32 halvingi.

Rosnąca inflacja

Rosnący kryzys gospodarczy może skutkować bardzo wysokimi inflacjami. Inwestorzy zaczynają widzieć w BTC sposób, który może pomóc przetrwać recesję. Poprzednie halvingi ostatecznie bardzo pozytywnie wpłynęły na cenę bitcoina.

Źródła: bitbay, bitcoin, comparic, e-kursy-walut

Warto zobaczyć również: