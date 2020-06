Do zarabiania kryptowalut warto zaopatrzyć się w odpowiednią konfigurację sprzętową. Polecamy płyty główne, które sprawdzą się jako podstawa koparki kryptowalut.

Jaka płyta do koparki? Szał na kopanie kryptowalut nieco minął, ale to nie znaczy, że zaprzestano wydobycia wirtualnych walut - zwłaszcza przy użyciu kart graficznych. Dochodzi nawet do hakowania superkomputerów w celu wydobycia cyfrowych walut. Górnicy muszą również brać pod uwagę wiele czynników i śledzić takie wydarzenia jak halving bitcoina.

Budowa koparki kryptowalut

Kopanie na jednej czy dwóch kartach nie ma większego sensu, stąd też konstrukcje zwane koparkami kryptowalut - komputery wyposażone zwykle w kilka do kilkunastu kart graficznych. Przy budowie takiej konstrukcji oczywiście najważniejsze są karty graficzne, ale warto również zadbać o odpowiednią płytę główną. Producenci postanowili wyjść naprzeciw potrzebom klientów i od jakiegoś czasu konstruują specjalne modele pod mining.

Polecane płyty główne do koparek kryptowalut:

Czym powinna charakteryzować się dobra płyta do koparki kryptowalut? Prezentowane przez nas płyty główne pozwalają podłączyć więcej kart graficznych od standardowych modeli i dysponują dodatkowym zasilaniem. W naszym zestawieniu znajdziecie zarówno ekonomiczne propozycje dla standardowych konfiguracji, jak i specjalne konstrukcje dla prawdziwych entuzjastów.

Którą płytę główną wybrać do koparki kryptowalut? Wszystko zależy od naszego zaangażowania w budowę konstrukcji. Jeżeli dopiero zaczynamy swoją przygodę z zarabianiem kryptowalut i nie chcemy inwestować poważnych pieniędzy, bez problemu wystarczy tutaj nawet standardowa płyta, niekoniecznie zaprojektowana pod koparki.

Inaczej wygląda sprawa, gdy już mamy doświadczenie w temacie i budujemy prawdziwą kopalnię kryptowalut. W takim przypadku warto zastanowić się nad bardziej rozbudowanymi konstrukcjami, które już na początku pozwolą zaoszczędzić pieniądze. Nierzadko oferują one też dodatkowe usprawnienia.

Najlepsze płyty do koparek

Gigabyte H110-D3A









4,5/5 Ocena benchmark.pl Gigabyte H110-D3A to jedna z najprostszych i najtańszych płyt głównych, która została zaprojektowana typowo z myślą o budowie koparki kryptowalut. Producent przewidział możliwość podłączenia sześciu kart graficznych (1x PCIe 3.0 x16 i 5x PCIe 2.0 x1), a dodatkowe zasilanie doprowadzają dwa wtyki MOLEX. Model firmy Gigabyte kosztuje około 350 zł, więc może być dobrą propozycją dla osób zaczynających swoja przygodę z zarabianiem kryptowalut (tym bardziej, że obsługuje tanie procesory Intel Skylake/Kaby Lake). Najważniejsze cechy: Podstawka LGA 1151

Chipset Intel H110

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak (VGA)

Sloty RAM 2 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 1

Porty SATA III (6 Gb/s) 4

USB 3.0 (tylny panel) 4 (2)

Format ATX (29,5 x 19,0 cm) Pokaż produkt

MSI H310-F PRO









4,5/5 Ocena benchmark.pl MSI H310-F PRO to najnowocześniejsza płyta w naszym zestawieniu przeznaczona specjalnie koparkom. Jest ona wyposażona w chipset serii 3xx, a więc obsługuje procesory Intel Coffee Lake (Core 8-mej generacji). Górnicy mogą do niej podpiąć aż 12 kart graficznych dzięki jedenastu (11) slotom PCI Express x1 i jednym (1) slocie PCI Express x16. O właściwe zasilanie takiej konstrukcji dbają dwa dodatkowe gniazdka MOLEX. Poza tym znajdziemy tu dwa banki RAM DDR4 i sześć portów SATA III. Najważniejsze cechy: Podstawka LGA 1151

Chipset Intel H310

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 2 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 1

Porty SATA III (6 Gb/s) 4

USB 3.0 (tylny panel) 4 (2)

Format ATX Pokaż produkt

Gigabyte GA-B250-FinTech









4,5/5 Ocena benchmark.pl Gigabyte ma w swojej ofercie również propozycję dla wymagających klientów. Model GA-B250-FinTech na pierwszy rzut oka wygląda jak standardowe płyty. Producent przewidział podstawkę LGA 1151 pod jednostki Core 6. i 7. generacji, cztery banki pamięci i sześć gniazdek SATA 6 Gb/s. Dla kart rozszerzeń przewidziano jedno złącze PCIe 3.0 x16 i jedenaście PCIe 3.0 x1, więc można tutaj podpiąć nawet dwanaście kart graficznych (nie obejdzie się bez riserów). W przypadku obsadzenia większej liczby GPU konieczne jest podpięcie dwóch wtyków MOLEX. Najważniejsze cechy: Podstawka LGA 1151

Chipset Intel B250

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak (VGA, DVI)

Sloty RAM 4 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 1

Porty SATA III (6 Gb/s) 6

USB 3.0 (tylny panel) 6 (4)

Format ATX (29,5 x 22,0 cm) Pokaż produkt

ASRock H110 Pro BTC+









4,5/5 Ocena benchmark.pl ASRock H110 Pro BTC+ to jedna z najpopularniejszych płyt głównych wśród entuzjastów kryptowalut. Producent przewidział możliwość podpięcia aż 13 kart graficznych (1x PCIe 3.0 x16 i 12x PCIe 2.0 x1), co pozwoli zbudować konkretną koparkę. Dodatkowym atutem są trzy złącza zasilające (2x MOLEX i 1x SATA). Co prawda model ASRock H110 Pro BTC+ jest dużo droższy od standardowych płyt głównych, ale w dłuższej perspektywie czasu inwestycja powinna się zwrócić z nawiązką. Najważniejsze cechy: Podstawka LGA 1151

Chipset Intel H110

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak (DVI)

Sloty RAM 2 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 1

Porty SATA III (6 Gb/s) 4

USB 3.0 (tylny panel) 4 (2)

Format ATX (29,5 x 20,8 cm) Pokaż produkt

ASUS B250 Mining Expert









4,5/5 Ocena benchmark.pl ASUS postanowił pójść o krok dalej i przygotował płytę główną, do której można podłączyć 19 kart graficznych (1x PCIe 3.0 x16 i 18x PCIe 3.0 x1). Dodatkowym atutem jest możliwość bezpośredniego podpięcia trzech zasilaczy, a także specjalnie zoptymalizowany UEFI BIOS z funkcją identyfikacji ewentualnych usterek. B250 Mining Expert to co prawda jedna z najdroższych płyt głównych pod koparki, ale pozwala ona zaoszczędzić na pozostałych podzespołach komputera. Ciekawa propozycja dla prawdziwych maniaków, którzy planują konkretną inwestycję w system kryptowalut. Najważniejsze cechy: Podstawka LGA 1151

Chipset Intel B250

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak (HDMI)

Sloty RAM 2 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 1

Porty SATA III (6 Gb/s) 4

USB 3.0 (tylny panel) 6 (4)

Format ATX (29,5 x 23,1 cm) Pokaż produkt

Biostar TA320-BTC









4,5/5 Ocena benchmark.pl W końcu płyta z podstawką AM4 i najtańszym chipsetem A320, który wydaje się być świetnym wyborem dla taniej podstawy koparki. Duża ilość tanich procesorów do tych płyt pozwoli stworzyć niedrogą konstrukcję do której można podłączyć maksymalnie sześć kart graficznych. Nie zabrakło tu miejsca na dwa dodatkowe gniazda zasilania typu MOLEX. Najważniejsze cechy: Podstawka AM4

Chipset AMD A320

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak (DVI)

Sloty RAM 2 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 1

Porty SATA III (6 Gb/s) 4

USB 3.0 (tylny panel) 6 (4)

Format ATX (29,5 x 21,0 cm) Pokaż produkt

MSI B360-F PRO









4,5/5 Ocena benchmark.pl Wraz MSI B360-F PRO wracamy do podstawki LGA 1151, ale tym razem z chipsetem B360. Płyta umożliwia podłączenie aż 18 kart graficznych, więc jest to prawdziwe monstrum (17x PCIe x1 oraz 1x PCIe x16). Oczywiście do stabilnej pracy potrzebne są dodatkowe gniazda zasilania, o których to nie zapomniano. Ciekawostką są diody EZ Debug na tylnym panelu. Najważniejsze cechy: Podstawka LGA 1151

Chipset Intel B360

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 2 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 1

Porty SATA III (6 Gb/s) 4

USB 3.0 (tylny panel) 4 (2)

Format ATX Pokaż produkt

Biostar TB360-BTC Expert









4,5/5 Ocena benchmark.pl Płyta główna Biostar TB360-BTC Expert to kolejne monstrum do koparek, która umożlwia podłączenie aż 17 kart (16x PCIe x1 oraz 1x PCIe x16). Co zwraca uwagę to możliwość podpięcia aż dwóch zasilaczy (dwa 24-pinowe złącza ATX). Pozwala to oczywiście na to podłączenia na przykład dwóch słabszych zasilaczy, zamiast jednego bardzo mocnego. Najważniejsze cechy: Podstawka LGA 1151

Chipset Intel H370

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 2 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 1

Porty SATA III (6 Gb/s) 4

USB 3.0 (tylny panel) 6 (4)

Format ATX Pokaż produkt

ASUS H370 Mining Master









4/5 Ocena benchmark.pl ASUS H370 Mining Master to dość nietypowa konstrukcja, bowiem do podłączenia kart graficznych wykorzystuje dwadzieścia (20) portów USB PCIe i tylko jednego złącza PCI Express x16. Są tu dodatkowe złącza zasilające oraz system wykrywania usterek koparki. Przydatna rzecz. Najważniejsze cechy: Podstawka LGA 1151

Chipset Intel H370

Sloty RAM 2 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 1

Porty SATA III (6 Gb/s) 2

USB 3.0 (tylny panel) 6 (4)

Format ATX Pokaż produkt

ASRock X370 Pro BTC+









4,5/5 Ocena benchmark.pl ASRock X370 Pro BTC+ to... prawdziwe dziwadło. Płyta umożliwia bowiem podłączenie osiem kart bez riserów PCI Express, bowiem wyposażona jest w pełnowymiarowe sloty PCIe x16. Dodatkowe porty USB PCIe x1 umożlwiają podłączenie sześć kolejnych kart - w sumie możemy więc do niej podłączyć aż 14 kart graficznych. Najważniejsze cechy: Podstawka AM4

Chipset AMD X370

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 1 x DDR4 (Single Channel)

Sloty PCIe x16 8

Porty SATA III (6 Gb/s) 1

USB 3.0 (tylny panel) 2 (2)

Format niestandardowy Pokaż produkt

Najlepsza płyta pod mining

Płyta do koparki powinna przede wszystkim być... tania i umożliwiać podłączenie dużej ilości kart graficznych. Nie mniej znaczące jest możliwość kupna niedrogiego procesora, celem zminimalizowania kosztów. Bardziej wypasione konstrukcje - takie jak w naszym zestawieniu - można więc polecić wyłącznie osobom o specyficznych wymaganiach, które chcą zbudować naprawdę potężne koparki.

Mogą Cię również zainteresować: