Gracze lubią oszczędzać, a zwłaszcza gracze z Polski. Nowa analiza wskazuje, że fani wirtualnej rozrywki najchętniej sięgają po gry w przedziale cenowym 10-20 euro. Zakupy determinowane są kilkoma czynnikami.

Nie jest tajemnicą, że dobra gra nie musi być droga. Liczne promocje, czy to na Steamie, czy w sklepie GOG, pozwalają uzupełnić bibliotekę gier tanim kosztem, a przecież istnieją nawet darmowe gry rozdawane cyklicznie przez Epic Games Store, gdzie oprócz tytułów niezależnych trafiają się prawdziwe wysokobudżetowe perełki, jak swego czasu np. The Callisto Protocol. Niemniej zakupy wpisane są w żywot gracza.

Okazuje się, że gracze preferują zakup gier, których cena wynosi maksymalnie 20 euro, czyli około 85 zł. Aż 71,2 proc. wybieranych gier mieści się właśnie w tym przedziale cenowym. Okazuje się, że w światowej czołówce najbardziej oszczędnych graczy są Polacy – wynika z analizy przeprowadzonej przez GAMIVO.

Najpopularniejszy przedział cenowy gier

Zakupy determinowane są nie tylko przez aktualne trendy w branży gier i politykę cenową wydawców, ale również przez trudną sytuację gospodarczą. Z analizy prezentowanej przez platformę GAMIVO.com wynika, że gracze szczególnie preferują gry w przedziale cenowym od 10 do 20 euro, co stanowi 25,2 proc. wszystkich zakupów. Na drugim miejscu znajdują się gry kosztujące pomiędzy 5 a 10 euro z wynikiem 23,6 proc., natomiast 22,4 proc. zakupów dotyczy gier za mniej niż 5 euro.

Wydaje się, że cenowym progiem jest kwota 20 euro, co w przeliczeniu to ok. 85 złotych. Gry kosztujące od 20 do 30 euro są wybierane w 12,81 proc. przypadków. Popularność tytułów w przedziale 30-45 euro spada do 9 proc., a gier powyżej 45 euro do niespełna 7 proc.



Źródło: GAMIVO

Dane te pokazują, że gracze częściej wybierają gry w niższych cenach, często te, które są przecenione. Warto zauważyć, że czołowi wydawcy już kilka lat temu zdecydowali o podniesieniu maksymalnej ceny gier z kategorii AAA z 60 do 70 dolarów. Dla polskiego gracza oznacza to, że w dniu premiery najpopularniejsze tytuły mogą kosztować około 300 złotych. Swoją drogą ciekawe, ile w dniu premiery kosztować będzie GTA 6 – branża “czuje”, że GTA 6 może ustanowić nowy standard cenowy gier z segmentu AAA.

– Nawet tak wysoka cena nie odstrasza części graczy, dlatego w okresie dużych premier wartość koszyka zazwyczaj rośnie. Granie w świeżo wydaną grę ma niezaprzeczalne plusy, gdyż pozwala uniknąć przykrych niespodzianek w postaci pojawiających się w sieci spoilerów, czyli zdradzania kluczowych elementów fabuły. Daje także poczucie odkrywania i przeżywania nowej przygody wspólnie z innymi graczami. Z drugiej strony, gry w momencie premiery często zawierają błędy, które do czasu obniżki zostają wyeliminowane. Dlatego niezwykle popularne jest podejście, żeby z zakupem nieco się wstrzymać. Zwłaszcza, że wybór jest ogromny – wyjaśnia Mateusz Śmieżewski, prezes GAMIVO.

Najbardziej oszczędni gracze na świecie

Wśród państw, gdzie gracze najczęściej sięgają po gry w cenie do 20 euro, Meksyk wyróżnia się z wynikiem przekraczającym 84 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się Brazylia (80,7 proc.) oraz Polska (77 proc.). Te wartości znacznie przewyższają średnią globalną.



Źródło: GAMIVO

– Fakt, że gracze z tych krajów częściej kupują tańsze tytuły, wcale nie oznacza, iż decydują się na niższą jakość. Gry pod względem cen są bardzo specyficznym medium. W dolnych segmentach znajdziemy choćby wiele znakomitych produkcji niezależnych. Jest wśród nich na przykład Balatro, a więc jeden z tegorocznych kandydatów do nagrody Gry Roku. Oficjalna cena tej produkcji to niespełna 65 zł. Druga dominująca grupa w przedziale do 20 euro to starsze hity w promocyjnych cenach. Mamy tam nie tylko leciwe klasyki, ale także tytuły, które dominowały na listach bestsellerów rok czy dwa wcześniej – podkreśla Mateusz Śmieżewski.

Włochy znajdują się na czołowej pozycji pod względem zakupów gier powyżej 20 euro, gdzie 35,6 proc. zakupów obejmuje takie tytuły. Niemcy są tuż za nimi z wynikiem 35,3 proc., a następnie Holandia z 34,8 proc. Gier kosztujących więcej niż 20 euro w Hiszpanii zakupiono 30,2 proc., a we Francji 30 proc. W Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii mniej niż 30 proc. gier przekracza ten próg cenowy. Okazuje się zatem, że nawet gracze z krajów o wyższym poziomie zamożności często wybierają przecenione propozycje.



Źródło: GAMIVO

– Nie bez znaczenia jest tu polityka cenowa wydawców. Jeśli skupimy się na największych tytułach AAA z ostatnich lat, to zgodnie z naszą analizą, gracze musieli czekać średnio nieco ponad 100 dni na obniżenie oficjalnej ceny. Drugi próg promocji osiągany jest zazwyczaj po 155, a trzeci po 198 dniach. Na jeszcze atrakcyjniejsze promocje mogą liczyć gracze, którzy wykażą się cierpliwością i poczekają około 240 dni. Oczywiście obniżki cen często zależą od tytułu, a także strategii cenowej wydawcy. Zdarzają się sytuacje, że atrakcyjne promocje pojawiają się już miesiąc po premierze, ale tak szybka obniżka może spotkać się z krytyką graczy, którzy zapłacili pełną cenę – wskazuje Mateusz Śmieżewski

Wszystkiemu winna inflacja?

Tendencje dotyczące wyboru cen gier przez graczy są kształtowane nie tylko przez ich nawyki, ale również przez szeroko pojęte warunki rynkowe. Pomimo wzrastającego zainteresowania grami, gracze borykają się z rosnącymi kosztami, wpływem inflacji i zmniejszającym się budżetem na rozrywkę.

– Nieprzyjazne otoczenie gospodarcze w ostatnich miesiącach skłaniało do ograniczenia wydatków. W takich sytuacjach rozrywka jest jedną z pierwszych rzeczy na liście do odchudzenia domowego budżetu. W przypadku graczy nie oznacza to całkowitej rezygnacji z zakupów, ale raczej wybór tańszych tytułów, czekanie na promocje lub sięgnięcie po darmowe gry. Pokazuje to także zaprezentowane przez Newzoo zestawienie, według którego w czołówce najchętniej ogrywanych gier dominują te korzystające z modelu free to play, czyli Roblox, League of Legends, Overwatch, Fortnite czy Apex Legends. To uznane i wciąż rozwijane produkcje, więc gracz może sięgnąć po jakościowy tytuł, nie wydając ani grosza – zaznacza Mateusz Śmieżewski.

Analizę przeprowadzono na danych platformy technologicznej GAMIVO. Dotyczyły one decyzji zakupowych graczy, którzy dokonali zakupów na platformie w okresie od 1.01.2024 do 30.11.2024 . GAMIVO działa globalnie, a z platformy korzysta około 5,8 mln zarejestrowanych użytkowników.

Źródło: GAMIVO