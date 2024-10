W co grają najbardziej i najmniej inteligentni gracze? Mamy dane

Gry komputerowe to przez wielu rozrywka brana za "odmóżdżającą". Nie zmienia to jednak faktu, że wybrane tytuły ściągają do siebie graczy inteligentnych. Zbadano poziom inteligencji graczy wybranych tytułów. Różnice są spore.

W serwisie WhichBingo podzielono się wynikami badań nad poziomem inteligencji graczy. Zbadano 1002 osoby. Ankietowani mieli wskazać, w jakie gry grają i z jakiej platformy korzystają najczęściej. Zdalne testy inteligencji przeprowadzono w czterech obszarach – komunikacji słownej, matematyce, logice i myśleniu wizualnym.

Grupa tysiąca badanych nie jest obszerna, a i prowadzenie testów w sposób zdalny mogło niejako wpłynąć na wyniki badania. Zalecamy, by do jego wyników podchodzić z dystansem i potraktować jako ciekawostkę, a nie jako wykładnię na temat tego, że gracze danej produkcji są mniej inteligentni.

W co grają najinteligentniejsi gracze?

Według badań WhichBingo najwyższym poziomem inteligencji cechują się gracze League of Legends – gracze tej produkcji uzyskali wynik 120,4 punktów w teście IQ. Drugie miejsce zajmuje Black Myth: Wukong (119,8 punktów), a podium zamyka Baldur's Gate 3 (117,9 punktów).

Wśród 20 społeczności graczy o najwyższym ilorazie inteligencji pięć produkcji cechuje się społecznością, której średnie IQ wynosi mniej niż 100. Są to: GTA V (96,8), Sea of Thieves (95,7), Call of Duty (95,3), Rocket League (90,8) i EA FC/FIFA (89,8).

Z badań wynika, że najwyższy iloraz inteligencji mają gracze pecetowi – 114,1 punktów. Drugie miejsca zajmują gracze PlayStation – 111 punktów. Dalej znajduje się Xbox – 105,9 punktów, Nintendo Switch – 103,4 punktów i gracze mobilni ze średnim wynikiem 99,9 punktów. Jeśli zaś chodzi o podział ze względu na płeć – średnie IQ przebadanych kobiet wyniosło 107,9 punktów, a mężczyzn – 105,8.

Z udostępnionego opracowania badań ankietowych nie dowiadujemy się jednak kluczowych rzeczy – nie wiemy ile osób grało w daną produkcję, ile osób korzystało z danej platformy, ani jak wyglądały proporcje płci uczestników badania. Mimo to możemy zobaczyć trend, zgodnie z którym najwyższy iloraz inteligencji mają gracze produkcji wymagających i mniej przystępnych dla szerokiego grona graczy.