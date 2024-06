Najdroższy skin w historii Counter-Strike. Zgadnij, ile kosztował

Ile może być wart cyfrowy element kosmetyczny do gry komputerowej? Widełki cenowe zaczynają się od kilku dolarów, a kończą na kwocie, która pozwoliłaby “ustawić się” do końca życia.

Historyczna transakcja w świecie gier. I nie, nie chodzi o przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft, tylko o element kosmetyczny do legendarnej strzelanki autorstwa Valve. To, że skiny do Counter-Strike są warte fortunę wiadomo nie od dziś, ale najnowsza transakcja bije na głowę wszystkie poprzednie.

Sprzedając taką skórkę kupisz np. Lamborghini za 4 mln zł

Najdroższy skin do Counter-Strike ma nowego właściciela. Jest to największa publiczna transakcja w historii gry. Mowa o AK-47 Case Hardened z licznikiem “zabójstw” StatTrak we wzorze nr 661 “Blue Gem”. Za ile sprzedano ten element? Jak podaje Jake Lucky za pośrednictwem X, nowy właściciel skórki wyłożył ponad milion dolarów - dokładnej ceny nie podano.

“Nie jest to najdroższy skin w CS, ale zdecydowanie najdroższy, jaki kiedykolwiek został sprzedany publicznie. W transakcji pośredniczył @roflm0nsteri @zipelCS przy czym kupujący zdecydował się nie ujawniać oficjalnej ceny końcowej” - informuje Jake Lucky.

Kolekcjonerzy są zdeterminowani

Oficjalnie najdroższy skin, ale co się dzieje za kulisami Counter-Strike, tego nie wiemy. Być może istnieją kolekcjonerzy, którzy nie chcą obnosić się ze swoimi transakcjami, co jest w pełni zrozumiałe.

O fenomenie elementów kosmetycznych pisaliśmy w publikacji o mikropłatnościach w grach. Te bowiem zadomowiły się na dobre w świecie wirtualnej rozrywki i raczej zostaną z nami na stałe wraz z postępującą monetyzacją gier.

Źródło: X, zdjęcie otwarcia: X