Activision powołuje do życia nowe wewnętrzne studio z siedzibą w Warszawie - Elsewhere Entertainment. W szeregach zespołu znajdują się absolutni weterani branży, którzy współtworzyli takie tytuły jak The Last of Us, Wiedźmin 3, Cyberpunk 2077 czy Uncharted.

Activision Blizzard, będący własnością Microsoftu, otwiera nowe wewnętrzne studio w samym sercu Polski. Dobrze będzie oswoić się z nazwą Elsewhere Entertainment, bowiem deweloper z siedzibą w Warszawie zajmie się produkcją gry z segmentu AAA.

Ambitny cel i weterani branży na pokładzie

“Activision utworzyło zupełnie nowe wewnętrzne studio Elsewhere Entertainment. Nowy zespół z siedzibą w Warszawie i dodatkowymi zasobami w USA koncentruje się wyłącznie na tworzeniu nowej, opartej na narracji i definiującej gatunek serii AAA.” - czytamy w oficjalnym komunikacie Activision.

Elsewhere Entertainment to samodzielne studio zbudowane od podstaw. W szeregach zespołu znajdują się weterani branży, którzy mają na swoim koncie takie tytuły jak Far Cry, Wiedźmin 3, Cyberpunk 2077, Uncharted, The Last of Us, Destiny czy Tom Clancy's The Division. Przyznajcie szczerze, że nie są to jakieś pierwsze z brzegu marki.

Co wiemy o nowym IP?

Nowemu studio powierzono niezwykle ambitne zadanie, czyli stworzenie zupełnie nowego IP, którego fundamentem będzie narracja. Niestety, ale aktualnie nie znamy szczegółów nowego projektu.

Podkreślono jednocześnie, że studio Elsewhere Entertainment ma "pełny dostęp do zasobów i narzędzi Activision, ponieważ stale zwiększa produkcję i rozwój".

Źródło: Activision