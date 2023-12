Walka o tytuł najlepszej gry 2023 była niezwykle zacięta, a jak wobec tego prezentuje się lista najgorszych gier? Z odpowiedzią przychodzi Metacritic. Chyba większość graczy intuicyjnie wyczuwa, kto zasłużył na niechlubne zwycięstwo.

Ranking, na który czekaliśmy

Tym razem nie najlepsze gry 2023, lecz najgorsze. Serwis Metacritic przygotował listę dziesięciu produkcji, które charakteryzują się - mówiąc dyplomatycznie - szczątkowymi walorami natury gameplay’owej. W rankingu zabrakło kilku perełek, np. The Day Before.

Metacritic uwzględnia gry wydane od 1 stycznia do 18 grudnia, które mają na swoim koncie minimum siedem recenzji od zawodowych krytyków. Stąd właśnie wynika nieobecność kilku mocnych zawodników, którzy mogliby powalczyć o tytuł najgorszej gry.

10 najgorszych gier według Metacritic

10. Gargoyles Remastered - 49 pkt na 100

9. Loop8: Summer of Gods - 49 pkt na 100

8. Gangs of Sherwood 48 pkt na 100

7. Hellboy: Web of Wyrd - 47 pkt na 100

6. Crime Boss: Rockay City - 43 pkt na 100

5 .Testament: The Order of High-Human - 41 pkt na 100

4. Quantum Error - 40 pkt na 100

3. Greyhill Incident - 38 pkt na 100

2. Flashback 2 - 35 pkt na 100

1. The Lord of the Rings: Gollum - 34 pkt na 100

Ależ ciasno na tym podium

Jak widzimy, do niechlubnego rankingu nie załapało się wspomniane The Day Before czy Skull Island: Rise of Kong, które na Metacritic ma tylko pięć recenzji od zawodowych krytyków, a jest to gra, która mogłaby zdetronizować Golluma. Szkoda trochę, bo to podniosłoby poziom rywalizacji w sposób oczywisty.

Najniższy stopień podium należy do Greyhill Incident. Osobiście grałem w tę grę i wydaje mi się, że mamy do czynienia z czymś, co miało powstać po części dla żartu. Niemniej stan techniczny i komfort rozgrywki woła o pomstę do nieba. Szkoda, bo "na papierze" gra zapowiadała się całkiem, całkiem, zwłaszcza w sytuacji, gdy ktoś jest fanem UFO.

Zaskoczeniem jest obecność Flashback 2, ale najwyraźniej echem odbija się mnogość problemów technicznych na premierę. Wielu graczy, którzy grali w oryginalnego Flashbacka z 1992 r. nie zostawiło suchej nitki na tej produkcji.

Pan Gollum to jednak fachowiec jest

Jeśli sądzicie, że Gollum nie miał wpływu na branżę gier, to się mylicie! Gra na tyle nieudana, że firma Daedalic Entertainment zadeklarowała, iż porzuci tworzenie gier i zamiast tego skupi się na ich wydawaniu. Grałem osobiście w Golluma i powiem szczerze, że bawiłem się zdecydowanie lepiej w Redfall, które też miało w dniu premiery swoje za uszami.

W podobnym tonie wypowiadał się Maciej Piotrowski w swojej recenzji The Lord of the Rings: Gollum. Czy według Was zabrakło jakiejś gry w tym zestawieniu? Który tytuł zasługuje na szczególną uwagę, jeśli mowa o najgorszych grach 2023? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Metacritic