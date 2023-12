“Scam wszechczasów”. Twórcy gry kończą działalność

Szybko poszło. Studio Fntastic kończy oficjalnie swoją działalność, ponieważ brakuje środków. Premiera długo oczekiwanej gry The Day Before okazała się totalną klapą.

"Hype train" daleko nie dojechał

W 2021 r. po raz pierwszy usłyszeliśmy o The Day Before. Nic nie zapowiadało nadchodzącej tragedii; pierwsze materiały The Day Before napawały umiarkowanym optymizmem przez co projekt studia Fntastic przebił się do zbiorowej świadomości graczy.

Brak nowych materiałów z gry, informacje o opóźnieniu premiery The Day Before oraz problemy z prawami do tytułu zasiały ziarno niepewności. Oliwy do ognia dolały zarzuty o plagiat. Niemniej The Day Before ostatecznie zadebiutowało na Steamie 7 grudnia 2023 r.

Odbiór gry The Day Before

I nie jest to debiut udany. Zakładka gry mówi wszystko: aktualnie ponad 20 tys. recenzji, z czego jedynie 16 proc. to te pozytywne. Szczyt aktywności graczy wynosi ponad 38 tys. osób jednocześnie w rozgrywce w dniu premiery. W momencie pisania tych słów ta wartość wynosi mniej niż tysiąc.

Twórcy gry opublikowali komunikat, w którym wprost mówi się o porażce. “Z dniem dzisiejszym (11 grudnia 2023 r., przyp. red.) ogłaszamy zamknięcie studia Fntastic. Niestety, The Day Before zawiodło finansowo i brakuje nam funduszy na kontynuowanie działalności. Cały uzyskany przychód przeznaczamy na spłatę długów wobec naszych partnerów” - czytamy w oświadczeniu dewelopera.

Internauci nie zostawiają suchej nitki

Niektórzy internauci nie przebierają w słowach. Autor profilu ModernWarzone pisze wprost o “największym scamie wszechczasów” w branży gier. Nie jest jasna przyszłość The Day Before; twórcy deklarują, że serwery pozostaną na ten moment sprawne, ale na jak długo? Tego nie wiemy.

Gracze, którzy kupili The Day Before mogą liczyć na zwrot pieniędzy, niezależnie od czasu gry. Deweloperzy współpracują ze Steamem, by “umożliwić zwrot pieniędzy każdemu graczowi, który zdecyduje się o to prosić”.

Źródło: Fntastic