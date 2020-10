Podpowiadamy, jaki ekspres do kawy sterowany smartfonem wybrać, by później nie żałować. Wybraliśmy kilka modeli z różnych półek cenowych i wierzymy, że znajdziesz coś dla siebie.

Jaki ekspres do kawy sterowany smartfonem?

Nie ma to jak aromatyczna kawa z rana… i przed południem… i po południu… i na wieczór… A ekspres do kawy to sprzęt, który jest w stanie zaserwować zawsze idealny napój. Trzeba tylko dać do środka składniki i reszta robi się sama.

A gdyby tak ekspres mógł przygotować ci kawę jeszcze zanim wyjdziesz z łóżka? Albo zaparzyć ją, gdy siedzisz nad książkami albo w domowym biurze? Nie trzeba gdybać, bo są już takie urządzenia. Zdalnie sterowane ekspresy do kawy z aplikacją na telefon to rozwiązanie wygodne i nic dziwnego, że coraz więcej osób się nim interesuje. Jeśli jesteś w tym gronie i szukasz sprzętu dla siebie, to mamy dla ciebie kilka propozycji…

Tani ekspres na kapsułki: Krups Nespresso Essenza Plus XN5108

Na początek obalmy mit, że zdalnie sterowany ekspres do kawy musi być drogi. Nic z tych rzeczy – Krups Nespresso Essenza Plus XN5108 nie kosztuje nawet tysiaka, a możesz zarządzać nim z poziomu smartfona. Korzystając z aplikacji nie tylko zaprogramujesz sobie parzenie kawy na określoną godzinę, ale też będziesz kontrolować ilość kapsułek, a w razie potrzeby – połączysz się z działem wsparcia technicznego.

Warto też kilka słów poświęcić samemu ekspresowi. Model Krupsa za sprawą systemu kapsułkowego pozwala ci doświadczać różnych smaków o różnej intensywności i w różnych rozmiarach: od Espresso, po Americano XL. Szybki czas nagrzewania, litrowy pojemnik na wodę i automatyczne wyłączanie to kolejne cechy nie bez znaczenia.

Sprawdź Krups Nespresso Essenza Plus XN5108 w RTV Euro AGD

Automatyczny ekspres z aplikacją: Nivona CafeRomatica 756

Jeżeli kapsułki nie są dla ciebie, to znajdzie się też coś bardziej klasycznego. Ciekawym, a stosunkowo niedrogim modelem tego typu jest Nivona CafeRomatica 756. Dzięki modułowi Bluetooth może łączyć się ze smartfonem, co pozwala ci zdalnie wybrać, dostosować i zaparzyć idealną kawę – taką jaką lubisz.

Ekspres Nivona ma stalowy młynek stożkowy i pozwala na 3 ustawienia mocy kawy. Ma też system Aroma Balance i wydajny układ spieniania mleka. Umożliwia szybkie i wygodne przygotowanie espresso, białej kawy, cappuccino czy latte. Co więcej, nieczęsto trzeba uzupełniać jego zbiorniki – ten na wodę ma pojemność 2,2 litra, a w tym na kawę mieści się 250 gramów ziaren.

Sprawdź Nivona CafeRomatica 756 w RTV Euro AGD

Dla wielu „optimum”: DeLonghi PrimaDonna Class ECAM 550.65.SB

A to już propozycja jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek w naszym kraju. DeLonghi PrimaDonna Class ECAM 550.65.SB ma w swoim menu między innymi espresso, doppio, long, tradycyjną czarną kawę, flat white, cappuccino, latte i latte macchiato. Pozwala precyzyjnie regulować stopień zmielenia ziaren, moc, ilość i temperaturę, a dzięki dwóm dyszom umożliwia przygotowanie dwóch filiżanek napoju naraz. Wszystkie ustawienia wybierzesz w aplikacji – nie musisz nawet wychodzić z łóżka.

Pomimo swoich sporych możliwości PrimaDonna jest niezwykle prosta i intuicyjna w obsłudze. Pierwszorzędna estetyka i bardzo wysoka jakość wykonania to kolejne punkty na liście atutów tego modelu. Parzy 15 różnych napojów, a do tego pozwala je swobodnie personalizować i zapisywać w 6 profilach użytkowników.

Sprawdź DeLonghi PrimaDonna Class ECAM 550.65.SB w RTV Euro AGD

Ekspres dla miłośników mlecznych kaw: Melitta Caffeo Barista TS Smart F85/0-102

Jeżeli preferujesz kawy mleczne i nie mieszkasz w pojedynkę, to mamy też coś dla ciebie – to Melitta Caffeo Barista TS Smart F85/0-102. Jest to sprzęt, na który wielu z nas musiałoby pracować dwa miesiące i nic nie wydawać, ale wart jest swojej ceny. Pod wieloma względami przypomina wcześniejszą propozycję, ale dzięki innemu przyłączeniu pojemnika na mleko, pozwala równocześnie przygotować także dwie białe kawy, a nie tylko czarne.

Propozycja marki Melitta łączy się ze smartfonem, pozwalając ci na programowanie zaparzania, tworzenie własnych przepisów kawowych, a także realizację czyszczenia i odkamieniania. W dodatku urządzenie może pochwalić się równocześnie wydajnym i cichym młynkiem, dwukomorowym pojemnikiem na ziarna i możliwością utworzenia nawet 8 profili użytkowników.

Sprawdź Melitta Caffeo Barista TS Smart F85/0-102

I jak – udało ci się znaleźć w tym zestawieniu swój nowy ekspres do kawy?

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD. Foto na wejście: DeLonghi.