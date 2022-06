Promocja promocji nierówna – to fakt. Mimo to udało nam się dziś wyłapać co najmniej kilka kandydatek godnych tytułu promocji dnia. Jeśli nazywasz się łowcą okazji, to jesteś w dobrym miejscu – sprawdź, co możesz dziś kupić w wyraźnie niższej cenie.

Promocja na monitory dla graczy (i nie tylko)

Czerwiec to dla wielu z nas czas przygotowań do wakacyjnej przerwy od obowiązków. Jeśli twój zestaw prosi się w związku z tym o nowy monitor, to dziś możesz na to odpowiednio zareagować. Wystartowały bardzo dobre promocje, w których główne role odgrywają 25-calowe modele iiyama z serii G-Master oraz 27-calowe urządzenia LG spod znaku UltraGear.

Monitor iiyama G-Master Red Eage G2560HSU-B3 za 699 zł (zamiast 769 zł) Co? Monitor iiyama z 25-calowym ekranem Full HD i odświeżaniem 165 Hz

Gdzie? W RTV Euro AGD

Dla kogo? Dla wszystkich, z kodem RABIIYAG2560

Do kiedy? Do 11 czerwca, do godziny 23.45

Monitor LG UltraGear 27GN800-B za 1099 zł (zamiast 1249 zł) Co? Monitor LG z 27-calowym ekranem IPS i odświeżaniem 144 Hz

Gdzie? W Morele

Dla kogo? Dla wszystkich, z kodem PRICEMON

Do kiedy? Do 3 czerwca, do godziny 13.59

A może potrzebujesz myszki lub głośników?

Możesz też teraz uzupełnić swój zestaw o rasową myszkę gamingową Logitech G502 Hero z sensorem o czułości 25 600 DPI, 11 programowalnymi przyciskami i systemem zmiany wagi. W innej promocji odnaleźliśmy głośniki komputerowe Edifier R1280T – przyzwoity zestaw 2.0 o mocy 42 W i zaskakująco pełnym (jak na tę cenę) brzmieniu.

Myszka Logitech G502 Hero za 174,75 zł (zamiast 199 zł) Co? Gamingowa myszka Logitech G502 Hero

Gdzie? W Amazon

Dla kogo? Dla wszystkich, bez żadnych kodów

Do kiedy? Nie wiadomo

Głośniki Edifier R1280T za 299 zł (zamiast 469 zł) Co? Biurkowe głośniki 2.0 marki Edifier

Gdzie? W RTV Euro AGD

Dla kogo? Dla wszystkich, z kodem HOT010622

Do kiedy? Do 1 czerwca, do godziny 23.45

Smartfon Xiaomi i smartwatch Garmin – okazje nie do przegapienia

A oto bohaterzy kolejnych ciekawych promocji w sklepie Amazon. Pierwszym z nich jest smartfon Xiaomi 12X, a więc jeden z najmocniejszych reprezentantów średniej półki. Drugim natomiast – smartwatch Garmin Venu 2, który równie dobrze sprawdza się podczas treningów, jak i na co dzień. Jedno i drugie urządzenie jest dziś zdecydowanie tańsze niż zwykle.

Smartfon Xiaomi 12X za 2652 zł (zamiast 3199 zł) Co? Smartfon Xiaomi 12X z ekranem AMOLED, łącznością 5G i 8 GB RAM

Gdzie? W Amazon

Dla kogo? Dla wszystkich, bez żadnych kodów

Do kiedy? Nie wiadomo

Smartwatch Garmin Venu 2 za 1416 zł (zamiast 1824 zł) Co? Lifestylowo-sportowy smartwatch Garmin Venu 2

Gdzie? W Amazon

Dla kogo? Dla wszystkich, bez żadnych kodów

Do kiedy? Nie wiadomo

Na koniec jeszcze coś z AGD

Udało nam się również wyłowić dwie ciekawe promocje z kategorii AGD. Koniecznie sprawdź poniżej ich szczegóły, jeśli rozglądasz się właśnie za ekspresem do kawy albo kuchenką mikrofalową.

Ekspres do kawy Philips LatteGo Premium EP3243/50 za 2099 zł (zamiast 2399 zł) Co? Ekspres Philips LatteGO ze świetnym młynkiem i bardzo dobrym systemem mlecznym

Gdzie? W RTV Euro AGD

Dla kogo? Dla wszystkich, z kodem HD010622

Do kiedy? Do 1 czerwca, do godziny 23.45

Kuchenka mikrofalowa Whirlpool MWP101B za 279 zł (zamiast 309 zł) Co? Elegancka i intuicyjna w obsłudze mikrofalówka Whirlpool

Gdzie? W Komputronik

Dla kogo? Dla wszystkich, bez żadnych kodów

Do kiedy? Nie wiadomo

Zaglądaj tu regularnie – kolejne oferty poznasz już wkrótce.