Firma Valve potwierdziła terminy trzech najbliższych wyprzedaży gier na platformie Steam. Takie akcje to zawsze dobre okazje, by uzupełnić swoją cyfrową bibliotekę o ciekawe tytuły.

Tanie gry na Steam – wiemy, kiedy ich szukać

Zwykle daty wyprzedaży na Steam wyciekają (była to już właściwie swego rodzaju tradycja), ale tym razem firma Valve była szybsza. Zawczasu ujawniła terminy trzech nadchodzących wydarzeń kierowanych do łówców okazji. Kalendarz wygląda następująco:

Halloweenowa wyprzedaż Steam odbędzie się w dniach 28 października – 1 listopada 2021 roku

odbędzie się w dniach Jesienna wyprzedaż Steam odbędzie się w dniach 24 – 30 listopada 2021 roku

odbędzie się w dniach Zimowa wyprzedaż Steam odbędzie się w dniach 22 grudnia 2021 – 5 stycznia 2022 roku

Jak widzisz, pod koniec każdego miesiąca odbędzie się jakaś wyprzedaż – to właśnie na ten okres najlepiej jest odłożyć zakup gier, jeśli bardziej niż na czasie zależy ci na oszczędnościach.

Trzy wyprzedaże Steam – każda inna

Firma Valve zdradziła też, że halloweenowa wyprzedaż upłynie pod znakiem specjalnych wydarzeń w grach, jesienna – jak widać – rozpocznie się chwilę przed Black Friday, więc może jeszcze będziemy mieć coś w portfelach, a zimowa – jak zwykle – będzie olbrzymia.

Zapowiadają się zatem trzy świetne okazje do uzupełniania biblioteki – w sam raz na najbliższe miesiące, które pewnie nie będą zachęcać do tego, by spędzać czas poza domem. Zamierzasz zapolować na jakieś konkretne tytuły? Daj znać w komentarzu!

Źródło: Steamworks, Eurogamer, gamesradar+, VG247