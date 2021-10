Właśnie poznaliśmy listopadowe gry, które w ramach abonamentu Amazon Prime będziemy mogli odebrać całkowicie za darmo. I co tu dużo mówić – Amazon pozamiatał!

Zaledwie dwa tygodnie temu pisaliśmy o debiucie Amazon Prime w Polsce. W skrócie – jest to usługa subskrypcyjna, która daje dostęp do biblioteki filmów i seriali w Amazon Prime Video. Amazon Prime, to również darmowe dostawy oraz możliwość odbierania różnych gier całkowicie za darmo. I to właśnie na tym trzecim beneficie skupimy się dzisiaj, bowiem poznaliśmy produkcje, które będziemy mogli odebrać w listopadzie. Poniżej znajdziecie pełne zestawienie produkcji:

Darmowe gry do odebrania w ramach abonamentu Amazon Prime:

Do odebrania również liczne bonusy

Jak sami widzicie, oferta jest naprawdę atrakcyjna, a z powyższych produkcji zdecydowanie warto sięgnąć po pierwsze trzy. Control: Ultimate Edition oprócz pełnej wersji gry, zawiera również dwa rozszerzenia. Dodatkowo przewidziano również liczne bonusy do takich gier jak League of Legends, New World, Apex Legends, czy League of Legends: Wild Rift. Wszystkie wymienione wyżej bonusy będziemy mogli odebrać od 1 listopada. Poniżej możecie jeszcze obejrzeć zwiastun Control:

Źródło: Amazon