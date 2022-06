Promocja promocji nierówna – to fakt. Mimo to udało nam się dziś wyłapać co najmniej kilka kandydatek godnych tytułu promocji dnia. Jeśli nazywasz się łowcą okazji, to jesteś w dobrym miejscu – sprawdź, co możesz dziś kupić w wyraźnie niższej cenie.

Promocja na duże i małe ekrany LG

W poszukiwaniu najciekawszych promocji natrafiliśmy na dwie, których bohaterami są urządzenia LG. Dzięki tym ofertom możesz sprawić sobie świetny telewizor OLED z serii C1 za mniej niż 4000 złotych albo 29-calowy monitor gamingowy UltraWide taniej o 200 złotych niż normalnie.

Telewizor LG OLED55C1 za 3947 zł (zamiast 4199 zł) Co? Ubiegłoroczny telewizor OLED marki LG, jeden z najciekawszych na rynku

Gdzie? W RTV EURO AGD

Dla kogo? Dla wszystkich, z kodem RTVTV29062022C2

Do kiedy? Do 30 czerwca, do 23.45

Monitor LG UltraWide 29WP60G-B za 799 zł (zamiast 999 zł) Co? 29-calowy monitor ultrapanoramiczny do gier marki LG

Gdzie? W Morele

Dla kogo? Dla wszystkich, z kodem LATO22

Do kiedy? Do 12 lipca, do 23.59

Piekielnie dobra oferta na smartwatche Huawei

Kolejne ciekawostki udało nam się wyłowić z oferty polskiego Amazona. Huawei Watch GT 2 Pro Sport dostępny jest tam w diabelnie dobrej cenie: 666 złotych, a reprezentanta nowej generacji, Watch GT 3, kupisz za 818 zł. To dużo mniej niż normalnie trzeba by zapłacić za te (bardzo dobre, skądinąd) smartwatche. W dobrej cenie dostępny jest też cieszący się sporą popularnością zegarek Garmin Venu.

Smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro Sport za 666 zł (zamiast 747 zł) Co? Smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro Sport z GPS

Gdzie? W Amazon.pl

Dla kogo? Dla wszystkich, bez kodów

Do kiedy? ???

Smartwatch Huawei Watch GT 3 za 818 zł (zamiast 899 zł) Co? Smartwatch Huawei Watch GT 3 z pulsoksymetrem

Gdzie? W Amazon.pl

Dla kogo? Dla wszystkich, bez kodów

Do kiedy? ???

Smartwatch Garmin Venu za 898 zł (zamiast 1716 zł) Co? Sportowo-lifestylowy zegarek Garmin Venu

Gdzie? W Amazon.pl

Dla kogo? Dla wszystkich, bez kodów

Do kiedy? ???

A może to czas na nowego laptopa?

Jeśli rozglądasz się właśnie za nowym laptopem, to możemy mieć dla ciebie dwie propozycje z kategorii 3000-4000 złotych. Pierwszą jest gamingowy laptop HP Victus 16 z procesorem AMD Ryzen 5 5600H i grafiką GeForce RTX 3050 Ti. Drugą zaś smukły i lekki Huawei Matebook 14 z układem Ryzen 7 4800H i ekranem o wysokiej rozdzielczości.

Laptop HP Victus 16 (Ryzen 5/16GB/512 GB SSD) za 3799 zł (zamiast 4899 zł) Co? Gamingowy laptop HP Victus 16 z 16-calowym ekranem, Ryzenem 5 i kartą RTX 3050 Ti

Gdzie? W Media Markt

Dla kogo? Dla wszystkich, bez kodów

Do kiedy? ???

Laptop Huawei MateBook 14 (Ryzen 7/16GB/512GB SSD) za 3299 zł (zamiast 4699 zł) Co? Laptop MateBook 14 z 14-calowym ekranem, Ryzen 7 i długim czasem działania

Gdzie? W RTV EURO AGD

Dla kogo? Dla wszystkich, bez kodów

Do kiedy? Do 10 lipca

Trwa też promocja na jedną z najlepszych myszek gamingowych

Logitech G502 Lightspeed to jedna z najlepszych myszek dla graczy. Oferuje rozdzielczość 25 600 DPI, szybkość sięgającą 400 IPS i 11 przycisków do zaprogramowania, a do tego jeszcze może łączyć się z komputerem bezprzewodowo (i to bez opóźnień). Teraz możesz ją kupić za zdecydowanie mniejsze pieniądze.

Myszka Logitech G502 Lightspeed za 349 zł (zamiast 459 zł) Co? Gamingowa myszka bezprzewodowa Logitech G502 Lightspeed

Gdzie? W Komputronik

Dla kogo? Dla wszystkich, bez kodów

Do kiedy? Do wyczerpania zapasów

Zaglądaj tu regularnie – kolejne oferty poznasz już wkrótce.