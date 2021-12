Prawdziwe promocje to powód, dla którego się tutaj spotkaliśmy. Witaj w miejscu dla łowców okazji – prezentujemy tu najciekawsze oferty znalezione w sieci, bez zbędnego zachęcania i opisywania. Piszemy po prostu co, gdzie i za ile możesz kupić.

„Idealny telefon” w wyjątkowo niskiej cenie

Tomek użył w recenzji POCO X3 Pro określenia, że jest to „idealny telefon dla 99% z nas”. Wad ma niewiele, a atutów sporo – od wysokiej wydajności, przez świetny wyświetlacz i przyzwoite aparaty, po długi czas działania i szybkie ładowanie. Teraz można go kupić za niecałego tysiaka.

Smartfon POCO X3 Pro 8/256 GB za 999 zł (zamiast 1399 zł) Gdzie? W Amazon

Do kiedy? Nie wiadomo

Jak? Dla wszystkich, bez kodów

Smartwatche w promocyjnych cenach – co warto kupić?

Aktualnie trwają też promocje na popularne smartwatche. Na osoby celujące w kategorię „premium” czeka Apple Watch Series 7, a na „Kowalskich” – dwa modele spod znaku Amazfit. Cała trójka zdecydowanie jest godna polecenia, więc… polecamy.

Smartwatch Apple Watch Series 7 GPS 41mm za 1799 zł (zamiast 1999 zł) Gdzie? W RTV Euro AGD

Do kiedy? Do 28 grudnia 2021 roku (do 23.59)

Jak? Dla wszystkich, z kodem APPLE2212

Smartwatch Amazfit GTR 3 Pro za 799 zł (zamiast 929 zł) Gdzie? W Morele

Do kiedy? Do 9 stycznia 2022 roku

Jak? Dla wszystkich, z kodem NOWYROK22

Smartwatch Amazfit GTS 2E za 379 zł (zamiast 519 zł) Gdzie? W RTV Euro AGD

Do kiedy? Do 31 grudnia 2021 roku

Jak? Dla wszystkich, bez kodów

Jedne z najlepszych głośników w promocji

Nominowane do nagrody „Produkt Roku 2021” głośniki Klipsch ProMedia 2.1 jeszcze do Sylwestra możesz kupić o trzysta złotych taniej niż normalnie. To wyjątkowo mocny zestaw biurkowy, sprawdzający się w najrozmaitszych zastosowaniach. Jeśli szukasz takiego sprzętu, to koniecznie zerknij na ten model.

Głośniki Klipsch ProMedia 2.1 za 699 zł (zamiast 999 zł) Gdzie? W RTV Euro AGD

Do kiedy? Do 31 grudnia 2021 roku

Jak? Dla wszystkich, z kodem RPW25123112L

Zaoszczędź na karcie pamięci

Na koniec chcielibyśmy też zwrócić uwagę na przecenione karty pamięci. Wśród nich znajdzie się zarówno uniwersalna microSD o pojemności 64 GB, jak i kierowana do bardziej wymagających użytkowników SDXC o pojemności 256 GB.

Karta SDXC Samsung Pro Plus 256 GB za 89 zł (zamiast 129 zł) Gdzie? W Morele

Do kiedy? Nie wiadomo

Jak? Dla wszystkich, bez kodów

Karta microSDXC SanDisk Extreme 64 GB za 41,99 zł Gdzie? W Amazon

Do kiedy? Nie wiadomo

Jak? Dla wszystkich, bez kodów

