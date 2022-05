Promocja promocji nierówna – to fakt. Mimo to udało nam się dziś wyłapać co najmniej kilka kandydatek godnych tytułu promocji dnia. Jeśli nazywasz się łowcą okazji, to jesteś w dobrym miejscu – sprawdź, co możesz dziś kupić w wyraźnie niższej cenie.

Promocja na smartwatche – dwie świetne okazje

Warto dziś zapolować na smartwatcha. Znaleźliśmy dwie naprawdę mocne okazje. Bohaterem pierwszej z nich jest Xiaomi Redmi Watch 2 Lite – niedrogi, a bardzo funkcjonalny zegarek z GPS-em i pulsoksymetrem. Drugiej – stylowy (i jeszcze bardziej funkcjonalny) Garmin Venu 2S. Oba gadżety dostępne są w bardzo atrakcyjnych cenach.

Smartwatch Xiaomi Redmi Watch 2 Lite za 239 zł (zamiast 339 zł) Gdzie? W Komputronik

Do kiedy? Do 2 maja 2022 r.

Dla kogo? Dla wszystkich, bez kodów

Smartwatch Garmin Venu 2S za 1377,44 zł (zamiast 1599 zł) Gdzie? W Amazon

Do kiedy? ???

Dla kogo? Dla wszystkich, bez kodów

Smartfon Samsung i tablet Apple

Kolejne interesujące promocje, na jakie się dziś natknęliśmy, związane są z nieco większymi urządzeniami mobilnymi. Za nieduże pieniądze możesz kupić dobrze wyposażonego smartfona Samsung Galaxy S20 FE z 6 GB RAM-u, potrójnym aparatem i wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 6,5 cala. W promocyjnej cenie dostępny jest także tablet Apple iPad w wersji z 2021 roku i 64 GB pamięci.

Smartfon Samsung Galaxy S20 FE za 1769 zł (zamiast 1949 zł) Gdzie? W RTV Euro AGD

Do kiedy? Do 2 maja 2022 r.

Dla kogo? Dla wszystkich, z kodem 30ZL020522

Tablet Apple iPad 10.2 WiFi za 1592,67 zł (zamiast 1959 zł) Gdzie? W Neonet

Do kiedy? Do 2 maja 2022 r.

Dla kogo? Dla wszystkich, z kodem BEZVAT

Monitor MSI w niskiej cenie – tylko dzisiaj

MSI Modern MD241P to monitor, który otrzymał nagrodę reddot za swój nowoczesny wygląd. Równocześnie jest to naprawdę przyzwoity i uniwersalny sprzęt – z 24-calowym ekranem IPS o rozdzielczości Full HD. Dobrze sprawdzi się i w domu, i w biurze.

Monitor MSI Modern MD241P za 569 zł (zamiast 779 zł) Gdzie? W Media Expert

Do kiedy? Do 2 maja 2022 r.

Dla kogo? Dla wszystkich, bez kodów

Coś do domu też się znajdzie

Ostatnie promocje, którymi chcielibyśmy cię dziś zainteresować, dotyczą sprzętu AGD. Poważnie przeceniony został na przykład robot sprzątający Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro. Już normalnie jest to jeden z bardziej opłacalnych modeli, a teraz możesz go kupić jeszcze taniej. Interesujący wydaje się również ekspres do kawy Siemens ze zintegrowanym spieniaczem mleka.

Robot Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro za 1179 zł (zamiast 1499 zł) Gdzie? W RTV EURO AGD

Do kiedy? Do 2 maja 2022 r.

Dla kogo? Dla wszystkich, z kodem HD0105222

Ekspres do kawy Siemens TP507R04 za 1999 zł (zamiast 2599 zł) Gdzie? W RTV EURO AGD

Do kiedy? 2 maja

Dla kogo? Dla wszystkich, z kodem HD020522

I na koniec, przyjemna promocja na laptopa gamingowego:

Laptop Dell G15 5510-8956 z GeForce RTX3050 za 3299zł Gdzie? W Media Expert

Do kiedy? ???

Dla kogo? Dla wszystkich, bez kodu

Zaglądaj tu regularnie – kolejne oferty poznasz już wkrótce.