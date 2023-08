Lubisz grać, ale nie masz pewności, jaki sprzęt jest do tego obecnie najlepszy? Krótko i na temat podsumujmy, dlaczego warto kupić PS5, Xboksa lub Nintendo Switch, która z tych konsol jest najlepszą opcją na rok 2023 i czy aby zakup peceta nie będzie rozsądniejszy.

Płatna współpraca z RTV EURO AGD.

Dlaczego warto kupić PlayStation 5?

God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Ratchet & Clank: Rift Apart czy Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. To tylko kilka tytułów z naszego rankingu najlepszych gier na PS5, a zarazem kilka mocnych powodów, dla których w tej generacji warto postawić właśnie na konsolę Sony.

Wiadomo, że nowa konsola oferuje maksymalnie wysoką wydajność, więc na ten temat nie ma się co rozpisywać. Warto za to wspomnieć o padzie DualSense, który wnosi rozgrywkę na wyższy poziom. Działanie przycisków uzależnione od tego, co robimy w grze sprawia, że można zagłębić się jeszcze bardziej. A skoro już przy immersji jesteśmy, to nie można by nie wspomnieć o tym, że PS5 obsługuje rzeczywistość wirtualną.

Owszem, topowa konsola PlayStation 5 PS5 C trochę kosztuje, ale jej możliwości zdają się dobrze uzasadniać tę cenę. W razie czego nieco zaoszczędzisz, gdy twoim wyborem będzie konsola PlayStation 5 PS5 Digital ED.C, czyli wariant pozbawiony napędu optycznego. Pod względem wydajności czy biblioteki nie różni się niczym od wyżej wspomnianego sprzętu – jedynym „brakiem” jest tu niemożliwość korzystania z gier na płytach, pozostaje tylko dystrybucja cyfrowa. Choć dla rosnącej liczby graczy i tak jest to jedyna brana pod uwagę opcja. Różnica w cenie tymczasem jest spora, bo wynosi około 450 złotych.

Dwaj rywale – Xbox i Switch

Prawdziwą alternatywą dla urządzeń Sony jest oczywiście konsola Xbox Series X. Choć potężnych tytułów na wyłączność ma zdecydowanie mniej niż PS5, to i tak bez trudu można znaleźć coś ciekawego do sprawdzenia. Ma też kilka innych atutów, na czele z abonamentem Game Pass, pozwalającym grać w setki tytułów (także premierowych) za naprawdę nieduże pieniądze.

Microsoft znalazł też swoje sposoby na zwiększenie immersji w grach. Postawił mianowicie na obsługę formatów Dolby Vision i Dolby Atmos. Ten pierwszy sprawia, że grafika prezentuje się jeszcze okazalej, a drugi – że dźwięk zdaje się nas otaczać i docierać z każdej strony. Niezależnie od tego, czy wybierzesz Xboksa czy „Pleja”, możesz też liczyć na wysoką rozdzielczość, świetną płynność i szybkie ładowanie.

Nie można też zapominać o trzeciej opcji, jaką jest Nintendo Switch. „Pstryczek” jest inną konsolą – oprócz typowego, stacjonarnego działania oferuje także tryb przenośny, dzięki czemu wyjście z domu nie musi wiązać się z zakończeniem rozgrywki. Równocześnie jednak katalog gier jest zupełnie inny – to mniej realistyczne graficznie, a równocześnie niesamowicie grywalne produkcje, z takimi postaciami w rolach głównych jak Mario, Luigi, Link czy pokemony.

Na sklepowych półkach możesz znaleźć wiele różnych wariantów, ale bestsellerem jest konsola Nintendo Switch CZE/NIEB V2 z Joy-Conami w klasycznych kolorach: czerwonym i niebieskim. Jeśli zaś liczysz na wyższą jakość obrazu, to rzuć okiem na wariant Nintendo Switch OLED.

Pecet pozostaje uniwersalnym sprzętem dla graczy

Konsole mają swoje niepodważalne atuty. Nie wymagają regularnej modernizacji i – co się z tym wiąże – pozwalają całkowicie odciąć się od „wymagań sprzętowych”. Są przy tym proste w obsłudze, a koszt całej inwestycji jest zdecydowanie niższy niż w przypadku gamingowego peceta.

Równocześnie jednak komputer jest uniwersalnym sprzętem, który sprawdzi się nie tylko podczas grania, ale też pracy, nauki czy innych form rozrywki. Pecet potrafi też zapewnić lepszą grafikę (co jednak wiąże się z wyższymi wydatkami). Niemniej jednak o ile bez konsoli da się jeszcze normalnie funkcjonować w świecie, to bez komputera jest to znacznie trudniejsze.

Wreszcie, komputer daje ci też znacznie większą swobodę – właściwie większość peryferiów jest z nim kompatybilna. Bez problemu podłączysz (dostosowaną do siebie) klawiaturę i myszkę, by komfortowo grać w strategie i strzelanki. Jednym ruchem przełączysz się na pada, by cieszyć się zręcznościówkami i przygodówkami, a następnie możesz podłączyć kierownicę, by nieco się pościgać.

Na koniec wypada jeszcze wspomnieć o tym, że konsole kojarzą się z wygodną rozgrywką na kanapie. Komputer jednak też może zapewnić wysoki poziom wygody. Wystarczy, że zainwestujesz w ergonomiczny, gamingowy mebel. Przykładem niech będzie fotel Corsair T3 Rush ciemny szary z tkaninowym wykończeniem i szerokimi możliwościami konfiguracji.

