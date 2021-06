Jeżeli jesteś ciekaw nadchodzącej trylogii Fear Street, która wkrótce trafi do serwisu Netflix, to możesz już zobaczyć najnowszy zwiastun produkcji!

To się znowu dzieje

Pojawił się pełny oficjalny zwiastun trylogii Fear Street, opartej na bestsellerowej serii horrorów R. L. Stine'a. Netflix liczy na to, że tego lata na ulicach będzie rządził strach. Zwiastun jest długi, ze względu na to, iż łączy wszystkie 3 części. Całość daje świetne wyobrażenie tego, czego możemy spodziewać się po produkcji. Akcja filmu Fear Street rozgrywa się w przeklętym miasteczku Shadyside w Ohio, gdzie od 300 lat regularnie dochodzi do tragedii. Filmy są ze sobą wyraźnie powiązane, ale aby się o tym przekonać, będziemy musieli poczekać aż do lipcowej premiery. Zwiastun możecie zobaczyć poniżej:

Trzy filmy, trzy tygodnie

Reżyser Leigh Janiak w swoim oświadczeniu opowiedział o swoich inspiracjach do różnych epok filmów. Dla 1994 roku zdecydowanym wzorem był Scream, który uznawany jest za szczytowy horror lat 90-tych. Sam Janiak uważa go za najlepszy film, jaki kiedykolwiek powstał. Inspiracją dla 1978 roku, mogły być filmy slasherowe takie jak Piątek 13-go, czy Halloween. Film Terrence'a Malicka "Nowy świat" stał się najlepszą inspiracją dla ostatniej części trylogi – 1666.

