Oglądałeś serial Locke & Key i nie możesz doczekać się premiery drugiego sezonu? Tak się składa, że mamy dla Ciebie dobre wieści, bowiem właśnie otrzymaliśmy informację, że drugi sezon zadebiutuje jeszcze w tym roku!

Oficjalnie 2 sezon Locke and Key pojawi się na Netflixie

Netflix potwierdził na swoim twitterze, że 2 sezon Locke and Key pojawi się na platformie jeszcze w tym roku. Serial dostępny będzie na Netflixie w październiku 2021 roku. Informacje ogłoszono drugiego dnia Netflix Geeked week, razem z kilkoma zdjęciami nowej odsłony produkcji. Możemy spodziewać się powrotu głównej obsady. Ponownie wystąpią Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones, i Jackson Robert Scott. Zdjęcia możecie zobaczyć w poniższym tweecie:

Co należy wiedzieć o serialu?

Cykl Locke and Key inspirowany jest serią komiksów Joe Hilla i Gabriela Rodrígueza i to właśnie na ich podstawie powstał jeden z bardziej intrygujących seriali grozy na platformie Netflix. W pierwszym sezonie serialu, gdy ojciec zostaje zamordowany w tajemniczych okolicznościach, trójka rodzeństwa Locke i ich matka wprowadzają się do domu Keyhouse. Cała posiadłość jest pełna magicznych kluczy, które mogą być związane ze śmiercią ich ojca. Gdy dzieci Locke'a odkrywają różne klucze, budzi się tajemniczy demon, który nie cofnie się, by je zdobyć.

Oglądaliście? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: GameSpot, GamesRadar+