Ron usterka to tytuł najnowszej animacji 20th Century Studios. Zapowiada się na sympatyczną, familijną przygodówkę – kolejną, w której nowe technologie odgrywają istotną rolę.

Głównymi bohaterami filmu Ron usterka są: gimnazjalista Barney i jego tytułowy robot. Niestety nie wszystko z nim jest tak jak powinno – „najlepszy przyjaciel z pudełka” ma problemy techniczne, które sprawiają, że jest szalenie nieprzewidywalny. Czy taki będzie też ten film? Mamy taką nadzieję! Pierwszy zwiastun nastraja pozytywnie – zresztą…

Zobacz oficjalny zwiastun filmu Ron usterka z dubbingiem:

Mój przyjaciel… robot

Film zdaje się bazować na klasycznym schemacie, przedstawiając opowieść o nie najpopularniejszym dzieciaku i jego osobliwym przyjacielu – to, co jednak go wyróżnia, to fakt, że tym razem nie jest to przybysz z kosmosu ani zwierzak, lecz robot. Maszyny – tego lub innego rodzaju – są coraz bardziej obecne w naszym życiu, więc zupełnie to nie dziwi. Zresztą nie jest to pierwszy raz – warto tu wspomnieć choćby o Wielkiej Szóstce z 2014 roku.

Autorem scenariusza do Rona usterki jest Peter Baynham, w którego dorobku znajdują się takie tytuły jak Borat czy Grimsby, ale też Artur ratuje Gwiazdkę i Hotel Transylwania. Możemy zatem spodziewać się naprawdę zwariowanej i pełnej absurdów, a przy okazji sympatycznej i rozbrajającej opowieści. Zachęcająco wygląda również duet reżyserski: Jean-Philippe Vine (weteran Pixara) i Sarah Smith (współzałożycielka Locksmith Animation).

Ron usterka zadebiutuje w polskich kinach w październiku.

Źródło: Engadget, 20th Century Studios