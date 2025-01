W 2024 internet na smartfonach Polaków dostał długo oczekiwane turbodoładowanie. Pod względem średniej prędkości jeden operator zostawił rywali w tyle.

SpeedTest.pl przygotował raport dotyczący jakości internetu mobilnego w Polsce w całym 2024. Liczby nie kłamią - jest duuużo szybciej niż rok wcześniej.

Internet mobilny w Polsce dostał w 2024 roku potężnego kopa

Jak wynika z danych zebranych przez SpeedTest.pl, średnia prędkość internetu mobilnego w Polsce w 2024 roku wyniosła 70 Mb/s. To wynik o przeszło 55 proc. lepszy niż w 2023, a gigantyczną poprawę rok do roku świetnie widać na poniższym wykresie.

Wpływ na tak dużą zmianę ma oczywiście uruchomienie długo oczekiwanej sieci 5G w paśmie C, co w przypadku pierwszych operatorów miało miejsce w styczniu. Wbrew pozorom skorzystali na tym nie tylko użytkownicy 5G, bo zwolnienie części dotychczas współdzielonych pasm poprawiło także kondycję polskich sieci 4G.

Ranking internetu mobilnego w Polsce - 2024

Ranking internetu mobilnego bazuje na 3,8 mln pomiarów, których Polacy dokonali od stycznia do grudnia 2024 w sieciach 3G, 4G oraz 5G. Tradycyjnie został podzielony na trzy kategorie.

Prędkość pobierania:

Pozycja Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] 1 T-Mobile 84,3 2 Orange 71,3 3 Play 66,2 4 Plus 55

Prędkość wysyłania:

Pozycja Nazwa dostawcy Wysyłanie [Mb/s] 1 T-Mobile 15,6 2 Play 15,5 3 Orange 14,3 4 Plus 12

Opóźnienia w przesyle danych:

Pozycja Nazwa dostawcy PING [ms] 1 T-Mobile 26 2 Orange 28 3 Play 29 4 Plus 35

Ranking internetu mobilnego bazuje na 3,8 mln pomiarów, które wykonano od stycznia do grudnia 2024 w sieciach 3G, 4G oraz 5G.

Wyróżnienie za najszybszy internet w Polsce w 2024 roku otrzymała sieć T-Mobile, która konsekwentnie utrzymywała palmę pierwszeństwa przez cały rok. Jeszcze w okresie wakacyjnym przewaga na sieciami Orange i Play była niewielka, ale pod koniec roku magentowi zostawili rywali daleko w tyle.

Największym przegranym okazał się natomiast Plus, który w 2024 roku odnotował najniższe wyniki we wszystkich kategoriach.

Ranking 5G w Polsce - 2024

SpeedTest.pl opublikował także osobny ranking uwzględniający wyłącznie łączność 5G, który bazuje na 623 tys. testów.

Prędkość pobierania 5G:

Pozycja Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] 1 Orange 239,7 2 T-Mobile 219,2 3 Play 170,9 4 Plus 124

Prędkość wysyłania 5G:

Pozycja Nazwa dostawcy Wysyłanie [Mb/s] 1 Orange 31,1 2 Play 28,9 3 T-Mobile 28,2 4 Plus 20,6

Opóźnienia w przesyle danych 5G:

Pozycja Nazwa dostawcy PING [ms] 1 T-Mobile 22 2 Orange 23 3 Play 24 4 Plus 26

Liderem samej sieci 5G w Polsce został Orange, ale jest to zasługa uśrednienia wyników za cały rok. W październiku, listopadzie oraz grudniu również w tej kategorii na szczyt podium wskoczył T-Mobile.

Plus, który w latach 2021-23 szczycił się najlepszym 5G w Polsce, w 2024 spadł na ostatnią pozycję. Główna przyczyna takiego stanu rzeczy to oczywiście opóźnione i bardzo ograniczone wdrożenie pasma C. Zanosi się jednak na to, że w 2025 roku klienci tego operatora mogą liczyć na znaczną poprawę.