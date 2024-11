Najtańszy węgiel. Rządowa porównywarka cen pomoże go znaleźć

Wraz z niskimi temperaturami na zewnątrz ruszył okres grzewczy. To ostatni moment na to, by uzupełnić zapasy opału przed zimą. W celu znalezienia węgla w dobrej cenie warto skorzystać z rządowej porównywarki cen.

Znalezienie dobrego opału w odpowiedniej cenie może być czasochłonne. Zakupów należy dokonywać z głową, biorąc pod uwagę nie tylko cenę, ale też jakość surowca i czas, w jakim może zostać dostarczony. W celu dokonania odpowiedniego wyboru, warto skorzystać z rządowego narzędzia.

Jaka jest cena za tonę węgla? Nie jest to prawidłowo postawione pytanie. Cena surowca zależy bowiem od rodzaju węgla i jego kaloryczności. Do ceny należy często doliczyć też koszty dostawy. Wszystkie koszty są różne w zależności od tego, czy kupujemy groszek, czy też węgiel grubszy. Droższy jest też zazwyczaj węgiel workowany.

Cena węgla w okolicy

Składy opału oferują różne ceny węgla, które mogą się znacząco różnić nawet w obrębie jednego powiatu – różnice potrafią wynosić kilkaset złotych na tonie. Tutaj przydatna staje się dostępna na stronach rządowych porównywarka cen węgla, umożliwiająca szybkie sprawdzenie dostępnych ofert.

Serwis cieplo.gov.pl pozwala na porównanie cen opału w wybranym regionie. Wystarczy wybrać województwo, powiat oraz interesujący nas rodzaj opału. Warto zwrócić uwagę na kategorię opału, gdyż jest ona podzielona na wiele grup. Z tego względu "ekogroszek" to tylko jeden z wielu wariantów tego rodzaju paliwa – poszczególni sprzedawcy określają ten węgiel różnymi nazwami, czasem różnicę stanowi nawet tylko wielkość liter, w związku z czym należy sprawdzić wszystkie kategorie węgla, które nas interesują, po kolei.

Czy można zamówić węgiel na stronie rządowej?

W serwisie cieplo.gov.pl możemy jedynie porównać ceny i pozyskać kontakt do sprzedawców. Nie ma możliwości zamówienia czy rezerwacji węgla. Narzędzie to służy wyłącznie do wglądu w aktualne ceny, które są na bieżąco aktualizowane przez przedsiębiorców oferujących opał. Dzięki temu możesz szybko dowiedzieć się, ile kosztuje węgiel w Twojej okolicy i porównać oferty, aby wybrać najkorzystniejszą opcję.

Cena węgla z kopalni

Jeżeli wyniki porównywarki lub ceny w lokalnych składach opałowych Cię nie satysfakcjonują, warto rozważyć zakup węgla bezpośrednio z kopalni, która oferuje produkty także dla klientów indywidualnych. Węgiel z kopalni można nabyć na przykład w sklepach grupy Tauron i Polskiej Grupy Górniczej. Ceny węgla z kopalni są zróżnicowane, zależą od rodzaju węgla i formy jego pakowania, co warto uwzględnić przy zakupie. Należy też pamiętać o kosztach transportu oraz dostępnych okresowo promocjach, które mogą umożliwić zakup opału w korzystniejszej cenie. W listopadzie można skorzystać z niższych cen w sklepie PGG.