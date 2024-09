Popularny YouTuber trafił do Księgi rekordów Guinnessa po zbudowaniu największej na świecie działającej repliki iPhone’a. Sprzęt ma 88-calowy wyświetlacz, działa i można nim nawet płacić w sklepach.

Arun Rupesh Maini, szerzej znany jako Mrwhosetheboss, obiecał swoim widzom, że jeśli jego kanał na YouTubie zdobędzie więcej subskrybentów niż kanał Apple’a, zbuduje największego "iPhone’a" na świecie. Tak też się stało - aktualnie licznik pokazuje 19,4 mln subskrypcji, podczas gdy Apple zdobył ich jak dotąd 19,3 mln.

Zbudowanie wielkiej repliki iPhone’a pochłonęło ponad 250 000 złotych

Youtuber chciał, by jego urządzenie nie tylko było w pełni sprawne, ale i znacznie przebijało swoimi parametrami oryginalnego iPhone’a. Do zbudowania ok. 200-kilogramowej repliki wykorzystano:

88-calowy telewizor OLED 8K z doklejonym panelem dotykowym;

aparat fotograficzny Canon EOS R5;

Drugi aparat fotograficzny Sony RX10 Mark IV z 25-krotnym zoomem;

24-rdzeniowy procesor Intel Core I9;

kartę graficzną AMD 6950XT

128 GB pamięci RAM;

dysk SSD o pojemności 4 TB;

8 50-watowych głośników;

400-watową latarkę;

dwa akumulatory o pojemności 7680 Wh;

autorskie złącze zasilania.

Na filmie youtuber pokazał, że z powodzeniem był w stanie wykorzystać replikę iPhone’a do robienia zdjęć, prowadzenia wideorozmów, grania w gry czy nawet dokonania płatności w sklepie.

Największa na świecie replika iPhone'a (fot. Mrwhosetheboss / YouTube)

Do robienia zdjęć wykorzystywane są dwa profesjonalne aparaty fotograficzne z możliwością nagrywania wideo 8K. Obudowa skrywa także peryskopową konstrukcją, co pozwoliło na uzyskanie 25-krotnego zoomu optycznego bez konieczności wystawania obiektywu z obudowy.

Ze względu na ograniczenia technologiczne i licencyjne replika nie mogła działać pod kontrolą systemu iOS. Zamiast tego zainstalowano na niej Androida ze zmodyfikowanym interfejsem. Sprzęt pozwala uruchomić także Windowsa.

Koszt stworzenia repliki wyniósł 70 630 dol., czyli równowartość 273 tys. zł.