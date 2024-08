Największy magazyn energii na świecie. Gigant z Chin

Chińska firma Sineng Electric uruchomiła największy na świecie bateryjny magazyn energii. Zlokalizowany w prowincji Hubei w Chinach, stanowi pierwszą fazę projektu jeszcze większego systemu magazynowania.

Firma Sineng Electric ogłosiła uruchomienie największego na świecie magazynu energii, który oparty jest na ogniwach sodowo-jonowych. Cechuje się on mocą 50 MW i pojemnością 100 MWh. Jest to pierwsza faza projektu, który docelowo ma osiągnąć moc 100 MW i pojemność 200 MWh. Już teraz, w pierwotnej wersji, magazyn podłączony do sieci pozwala na zasilenie ok. 12 tys. gospodarstw domowych.

Projekt składa się z 42 kontenerów BESS (ang. battery energy storage system – bateryjny system magazynowania energii) z akumulatorami o pojemności 185 Ah, 21 systemów konwersji mocy i stacji podwyższającej napięcie do 110 kV. Datang Hubei Energy informuje, że magazynowanie energii rozpoczęto 2 lipca, a magazyn podłączono do sieci 30 czerwca.

Stabilizacja energii z OZE

Baterie sodowo-jonowe mają za zadanie stabilizować sieci energetyczne, co ma duże znaczenie w kontekście zmienności produkcji energii odnawialnej. Fotowoltaika czy farmy wiatrowe to źródła energii zależne od warunków pogodowych, przez co produkcja jest zróżnicowana nie tylko w ciągu roku, ale także w ciągu doby.

Lepsze niż litowo-jonowe

Jak donosi serwis pv magazine, projekt w Hubei pokazuje, że technologia sodowo-jonowa może stać się ważnym elementem przyszłych sieci energetycznych. Sineng Electric podkreśla, że baterie te charakteryzują się lepszą wydajnością w niskich temperaturach, większą efektywnością oraz wyższym poziomem bezpieczeństwa w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami litowo-jonowymi.

Z informacji przekazanych przez firmę wynika, że jej system konwersji mocy średniego napięcia został zaprojektowany w taki sposób, aby dostosować się do szerokiego zakresu napięcia stałego, obsługując moc znamionową od 700 V do 1500 V. Ponadto jednostki PCS firmy są odporne na wysokie temperatury oraz wilgotność i charakteryzują się stopniem ochrony IP66.

Sineng Electric zastosował w projekcie zaawansowane rozwiązania technologiczne, takie jak system zarządzania energią na poziomie klastrów, co pozwala na optymalne wykorzystanie baterii sodowo-jonowych. Warto również dodać, że Sineng Electric realizuje inne znaczące projekty magazynowania energii w Chinach, w tym w prowincji Shandong, oraz nawiązał współpracę z niemieckim producentem półprzewodników, firmą Infineon Technologies AG.