Pies podpalił dom. Wszystko przez power bank

Niewiele potrzeba, by stracić wszystko. W miejscowości Tulsa w stanie Oklahoma doszło do pożaru przez psa, który pogryzł power bank. Przypadek ten udowadnia, że z bateriami litowo-jonowymi należy postępować naprawdę ostrożnie.

Akumulatory litowo-jonowe mają wiele zalet, dzięki czemu zyskały powszechne uznanie producentów drobnej elektroniki. Baterie takie znajdziemy w smartfonach, power bankach i wielu innych urządzeniach. Niestety, nieprawidłowo użytkowane mogą doprowadzić do kłopotów, o czym dobitnie można się przekonać, zapoznając się z przypadkiem z miejscowości Tulsa w stanie Oklahoma.

Jak czytamy w serwisie iflscience.com, w jednym z tamtejszych domów doszło do pożaru, spowodowanego wybuchem power banku. Akumulator został niewłaściwie zabezpieczony przez właścicieli, w wyniku czego pies wziął go za zabawkę i zaczął gryźć.

Na opublikowanym przez lokalną straż pożarną nagraniu widać dokładnie moment, w którym pojawił się ogień. Pech chciał, że power bank leżał na legowisku dla psa, które szybko zajęło się ogniem. Sprawca feralnego pogryzienia i inne zwierzęta zdołały wyjść z domu, więc nic im się nie stało.

Pożar wybuchł przez power bank

Akumulatory litowo-jonowe są małe, lekkie i są w stanie przechowywać dużo energii. Z jednej strony doceniamy to ze względu na wygodę – z drugiej, powinniśmy z tego tytułu traktować je jak urządzenia, o które należy się specjalnie troszczyć. Jak tłumaczy Andy Little, rzecznik prasowy straży pożarnej w Tulsa, taka koncentracja energii może być niebezpieczna.

- Gdy ta energia zostanie uwolniona w sposób niekontrolowany, może generować ciepło, wytwarzać łatwopalne i toksyczne gazy, a nawet prowadzić do wybuchów – tłumaczy Little.

- Do takich incydentów może dojść z różnych powodów, takich jak narażenie na ekstremalne ciepło, uszkodzenia fizyczne, przeładowanie akumulatora, a nawet użycie niekompatybilnego sprzętu do ładowania – dodaje.

Ze względu na swoje właściwości, akumulatory litowo-jonowe powinny być też prawidłowo traktowane po skończeniu ich żywotności. Oznacza to, że nie powinniśmy wyrzucać ich do śmieci, bo generuje to ryzyko wystąpienia pożaru podczas transportu lub w zakładach przetwórstwa odpadów. Zamiast tego, akumulator taki należy oddać do wyznaczonych centrów recyklingu lub punktów, gdzie odbywają się zbiórki takiego rodzaju odpadów.