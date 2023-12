Zamieszkiwana przez ponad 53,5 tys. osób japońska miejscowość Naka, znajdująca się dwie godz. jazdy samochodem od Tokio, nie słynęła dotąd z niczego wyjątkowego. Pod koniec listopada 2023 r. jednak to właśnie tam otwarto największy na świecie eksperymentalny reaktor termojądrowy.

Obecnie w reaktorach jądrowych stosuje się rozszczepianie atomu. Z kolei reaktory termojądrowe wykorzystują fuzję, polegającą na łączeniu dwóch jąder atomowych. Choć technologia ta pozostaje w powijakach, nie brakuje ekspertów widzących w niej odpowiedź na rosnące potrzeby energetyczne ludzkości.

Największy reaktor termojądrowy na świecie

W japońskim mieście Naka otwarto największy reaktor termojądrowy na świecie, o czym poinformował serwis Phys.org. Eksperymentalna, wysoka na sześć pięter maszyna, ma dać odpowiedź na pytanie, czy fuzja termojądrowa może być postrzegana jako bezpieczne, wielkoskalowe i bezemisyjne źródło energii.

Metoda ta teoretycznie pozwala na tworzenie większej ilości energii niż zużywa się do jej wytworzenia – to „święty Graal”. Ważnym aspektem tej technologii jest także bezpieczeństwo – w porównaniu do rozszczepiania atomu, fuzja generuje zdecydowanie mniej odpadów radioaktywnych i nie niesie ze sobą ryzyka katastrofalnych wypadków, jak ten w Fukushimie w 2011 r.

Ambitny projekt Japonii i UE

Opisywany reaktor jest wspólnym projektem Japonii i Unii Europejskiej. Jego następcą będzie ITER – International Thermonuclear Experimental Reactor we Francji. Celem obu projektów jest próba „nakłonienia” jąder wodoru do połączenia się w jeden cięższy pierwiastek (mianowicie: hel), w celu uwolnienia energii w postaci światła i ciepła – naśladując procesy zachodzące wewnątrz Słońca.

Jak ma to zostać osiągnięte? Sercem obiektu otwartego w Japonii jest tokamak w kształcie pączka, w którym wiruje plazma podgrzana do 200 mln stopni Celsjusza. Dla porównania temperatura w jądrze Ziemi sięga 6 tys. stopni C, a w jądrze Słońca – ok. 15 mln stopni C.

W oba projekty zaangażowanych jest ponad 500 naukowców i inżynierów oraz przeszło 70 firm z Europy i Japonii. Rozpoczęcie eksploatacji maszyny w mieście Naka nazywa się „kamieniem milowym w historii fuzji termojądrowej” – to słowa komisarz Unii Europejskiej ds. energii, Kadri Simson. Jej zdaniem „fuzja termojądrowa może stać się kluczowym elementem miksu energetycznego w drugiej połowie tego stulecia”.

Źródło: Phys.org, AFP