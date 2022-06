Eksperci rozwijający sieci neuronowe publikują nowe zasady, które ulepszą proces uczenia się Sztucznej Inteligencji. Czy przyszłe AI będzie dojrzewać jak dziecko.

Uczenie maszynowe nie wystarcza

Neuronaukowcy z Trinity College w Dublinie opublikowali w czasopiśmie Nature Machine Intelligence artykuł analizujący psychologię uczenia się u niemowląt, która pozwoliła sformłować trzy zasady dzięki którym przezwyciężymy największe ograniczenia dotyczące uczenia maszyowego.

Pomimo że Sztuczna Inteligencja (AI) w ostatnich latach czyli olbrzymie postępy dostarczając nam zatrzęsienie sprzętu elektronicznego (lodówki, telewizory, pralki, domy, itd.) to postęp ten opóźnia się. Nauka AI z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego traci na wydajności, bo wielkie zbiory danych przyswajane przez sieć neuralną muszą być nadzorowane przez ludzi.

Eksperci z Dublina wskazują jednak na noworodki mówięc: „Patrzcie, można uczyć się inaczej".

Nauka krok po kroku

Naukowcy sugerują by udostępnić sieciom neuronowym dostęp do bogatszego zbioru danych, które będą w stanie przekazać do AI więcej „doznań” na podstawie których ta będzie mogła się kształtować. Dla sieci powinno się też skonstruować odpowiedni szablon wskazujący jej trajektorię rozwoju, by uczyła się przechodząc poszczególne etapy, tak jak dziecko podczas procesu dorastania. Wbudowane w Sztuczną Inteligencję preferencje z kolei podpowiedzą jej na jakich aspektach swojej nauki powinna się ona skupić, aby dążyć do zaplanowanego wzorca.

Według autorów artykułu należy poważniej potraktować sytuacje, które do tej pory były podawane tylko jako analogie porównujące sieć neuronową do ludzkiego mózgu. Maszyny te były naszym mózgiem inspirowane i jeśli uda się nam zastosować do ich kształtowania mechanizmy psychologii dziecięcej to mogą pomóc nam otworzyć zupełnie nowy rozdział w dziedzinie badań nad sztuczną inteligencją.

Osobiście mam nadzieję, że AI po poddaniu je takiej nauce nie będzie zachowywać się dokładnie tak jak ludzkie dziecko, bo już nie raz i nie dwa własna pociecha próbowała mnie ustrzelić przy użyciu plastikowego karabinu. Bunt maszyn zachowujących się jak mające focha dzieci, mógłby sprawić, że apokalipsa będzie zapowiadała się co najmniej dziwnie.

Źródło: sciencedaily.com