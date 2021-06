Dołączenie do sieci o konkretnej nazwie powoduje zablokowanie modułu WiFi w iPhone’ach. Ponowne uruchomienie urządzenia nie pomaga - jak zatem sobie poradzić z problemem?

Nazwa sieci może zablokować moduł WiFi w iPhone

Choć błędy w oprogramowaniach są codziennością i nie powinny dziwić - zdarza się, że niektóre z nich wpływają bardziej na użytkowanie urządzenia, niż pozostałe.

W przypadku ostatnio wykrytego problemu - połączenie telefonu z siecią o konkretnej nazwie jest w stanie zablokować WiFi oraz AirDrop. Nazwa, o której mowa to: %p%s%s%s%s%n. Pierwsze co zwykle przychodzi do głowy w przypadku wywołania błędu to próba ponownego uruchomienia urządzenia. W tej sytuacji nie daje to pożądanego efektu.

Występowanie błędu (potwierdzono w systemie iOS 14.6) może być spowodowane traktowaniem przez oprogramowanie znaków % jako niedostępnych komend oraz odwołań do zmiennych.

Rozwiązanie problemu z zablokowanym WiFi na iPhone wymaga zresetowania wszystkich ustawień sieciowych urządzenia. Te są dostępne w menu Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Ustawienia sieciowe.

Wraz z tą czynnością urządzenie zapomni wszystkie sieci oraz ustawienia operatora. Te drugie zostaną pobrane automatycznie, zatem nie ma potrzeby wprowadzania żadnych danych manualnie.

Systemowego pozbycia się błędu wynikającego z połączenia się z siecią o konkretnej nazwie możemy spodziewać się w najbliższej aktualizacji iOS.

Sprawdzicie w swoich telefonach, czy problem rzeczywiście występuje? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: engadget.com