Odnosząc się do doniesień przedstawionych w mediach - Google może właśnie pracować nad konkurencyjnym urządzeniem dla AirTag. Tak wynika z kodu źródłowego Usług Google.

Lokalizator od Google? Być może

Pamiętacie kwietniową konferencję Apple, na której zaprezentowano AirTagi? W materiale podsumowującym to wydarzenie pokusiłem się o stwierdzenie, że wkrótce lokalizatory mogą stać się tak popularnym produktem, że większość konkurencji postanowi poszerzyć swoje portfolio produktowe o tego rodzaju urządzenia.

Dużo wskazuje na to, że tak właśnie się dzieje. Do kodu źródłowego zaktualizowanych Usług Google dotarł portal 9to5Google, z którego wynika, że firma może pracować nad rozwiązaniem, które będzie wykorzystane do lokalizowania urządzeń.

Do tej pory znamy funkcję “Znajdź moje urządzenie” - ta jednak wymaga stałego połączenia z siecią oraz uruchomionych usług lokalizacji (GPS). Różni się ona od technologii, którą wykorzystuje m.in. właśnie Apple tworząc sieć z użyciem Bluetooth.

Kod źródłowy w Usługach Google wskazuje na to, że użytkownicy będą mogli uruchomić funkcję ułatwiającą znalezienie urządzeń w pobliżu.

W tym momencie możemy jedynie snuć domysły, co planuje Google. Może to być po prostu zwiększenie funkcjonalności obecnego systemu lokalizowania, ale niewykluczone, że wkrótce może zostać przedstawiony nowy lokalizator (najpewniej marki Pixel), który będzie bezpośrednim konkurentem dla Apple AirTag.

Myślicie, że Google może rzeczywiście pracować nad swoim lokalizatorem? Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tego rodzaju urządzeniach.

Źródło: theverge.com