Który iPhone dostanie iOS 14? To jeszcze nie jest w stu procentach pewne, ale wiele wskazuje na to, że aktualizację iOS 14 może dostać iPhone 6S (2015) oraz iPhone SE (2016), a więc nawet telefony sprzed 5 lat. To bardzo dobra wiadomość dla użytkowników telefonów Apple.

iOS 14 dla tych, którzy mają iOS 13 - to prawdopodobne

5 lat pełnych aktualizacji systemu - taka gratka czeka na użytkowników iPhonów, według portali macrumors.com oraz theverifier.co.il. Jeśli więc używasz wciąż maleńkiego iPhone SE 1, albo iPhone 6S z iOS 13, to według najnowszych przecieków, dostaniesz również aktualizację do iOS 14.

Jeśli tak się stanie, to firmie Apple trzeba oddać należny szacunek. Owszem dobry iPhone często kosztuje więcej, od konkurentów z Androidem, ale możesz się nim w pełni cieszyć nawet 5 lat. To jest aż 5 nowych, pełnych aktualizacji, no najnowszych wersji systemu.

Przykładowo iPhone 6S z 2015 roku, startował z iOS 9, a według ostatnich doniesień, ma duże szanse dostać iOS 14 (to jest 6 wersji systemu, w tym 5 pełnych aktualizacji). Podobnie jest z iPhone SE 1 z 2016 roku.

Tymczasem przeciętny telefon z Androidem dostaje 1 - 2, a najwięksi szczęśliwcy może 3 nowe wersje systemu. Najlepiej wypadają tutaj oczywiście smartfony Google Pixel, bo są tworzone przez tę samą firmę, która robi system Android.

Dobrze wypadają też telefony z czystym Androidem. Przykładowo popularny, tani smartfon Xiaomi Mi A2 Lite, startował z Androidem 8, a obecnie ma Androida 10 (2 aktualizacje).

Jakie iPhone mogą dostać iOS 14?

iPhone SE (2020)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE (2016)

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

