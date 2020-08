Widzieliśmy już kilka zapowiedzi gry NBA 2K21, ale dotąd nie mieliśmy tak naprawdę okazji, żeby przyjrzeć się temu, jak prezentuje się gameplay. Tym razem wprawdzie jest go niewiele, ale to już przynajmniej „coś”. Przy okazji poznaliśmy wymagania.

Choć od premiery NBA 2K21 dzieli nas już naprawdę niewiele czasu, to twórcy ani nie ujawniają zbyt wielu szczegółów, ani nawet nie pokazują fragmentów rozgrywki. A przynajmniej nie robili tego do momentu publikacji zwiastuna zatytułowanego Everything is Game. Materiał ten możesz obejrzeć poniżej – to, co musisz jeszcze wiedzieć, to że pochodzi on z wersji przeznaczonej na obecną generację.

Zobacz najnowszy gameplay trailer NBA 2K21:

Nowa odsłona koszykarskiej serii ma być dużym krokiem naprzód względem gry NBA 2K20, która poza długimi ekranami ładowania i – przede wszystkim – wszechobecnymi mikropłatnościami, zrobiła na nas bardzo dobre wrażenie. Mamy liczyć na jeszcze bardziej dopracowaną i wciągającą mechanikę rozgrywki, znacząco poprawioną oprawę wizualną i szeroki wybór trybów – zarówno solowych, jak i przeznaczonych do wspólnej zabawy.

Aby się bawić, będziemy oczywiście potrzebować odpowiedniego sprzętu. Okazuje się, że poza pojemnym dyskiem gra NBA 2K21 nie będzie zbyt wiele wymagać od naszych komputerów…

Sprawdź, czy twój komputer poradzi sobie z NBA 2K21 – wymagania

Konfiguracja minimalna:

Konfiguracja zalecana:

Jeżeli twój pecet jest gotowy na przyjęcie NBA 2K21 albo też zamierzasz wybrać wersję na PlayStation 4, Xbox One lub Nintendo Switch, to możesz już odliczać dni do premiery. Gra zadebiutuje w sklepach 4 września, a jeszcze przed końcem 2020 roku pojawią się też edycje na konsole nowej generacji: PS5 i Xbox Series X.

Źródło: 2K Games, Dark Side of Gaming

