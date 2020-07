Jak co roku pojawiają się głosy, iż seria FIFA nic się nie zmienia. Jak zawsze w opozycji występuje EA zachwalając kolejną odsłonę. Co akcentuje przy okazji FIFA 21?

Co nowego w FIFA 21? EA odkrywa część kart

Jeśli chodzi o oprawę graficzną to już wcześniej potwierdzono, że na najwięcej mogą nastawiać się posiadacze nadchodzących konsol PlayStation 5 i Xbox Series X. Na PC oraz konsolach obecnej generacji gra będzie wyglądała gorzej. Jeśli chodzi o sam gameplay, główną nowością ma być Agile Dribbling. Nazwa brzmi jednoznacznie, będzie to kolejne rozwiązanie mające poprawić drybling i uczynić go bardziej realistycznym, tym razem przede wszystkim poprzez bardziej naturalną pracę nóg piłkarzy, w tym przy zwodach w miejscu. Akcentowana jest też Positioning Personality, zwłaszcza najlepsi zawodnicy sterowani przez sztuczną inteligencję będą wedle zapowiedzi uważniej kontrolować swoją pozycję na murawie i np. unikać spalonego. Pojawić ma się też więcej opcji dotyczących poleceń dla zawodników bez piłki.

FIFA ma łatkę gry dającej najwięcej frajdy w sieci, ale nie brakuje osób bawiących się w trybie kariery. Tutaj trafić ma między innymi interaktywny symulator meczów pozwalający ingerować w przebieg symulacji, więcej opcji związanych z rozwojem i kształtowaniem młodych piłkarzy czy zwiększony realizm transferów.

Rozbudowy doczeka się również tryb VOLTA z meczami ulicznymi. Tutaj EA przedstawia sytuację dość klarownie, udostępnionych zostanie więcej sposobów na zabawę, więcej możliwości personalizacji oraz więcej lokalizacji. W trybie Ultimate Team zadebiutuje z kolei opcja rozgrywki FUT Co-Op, także tu trafią dodatkowe opcje personalizacji.

Licencje w FIFA 21 wyglądają bardzo dobrze

O jakości rozgrywki można dyskutować, nie ma za to wątpliwości, że EA zawsze deklasowało Konami w kwestii posiadanych licencji. Niekiedy mniej, niekiedy bardziej, w tym roku trzeba mówić o tym drugim przypadku. FIFA 21 przyniesie ponad 30 autentycznych lig, ponad 700 zespołów i ponad 17000 piłkarzy.

Tak, tak, pojawi się również licencjonowana PKO Bank Polski Ekstraklasa. Poza rozgrywkami krajowymi można nastawiać się na licencje dotyczące pucharów - UEFA Champions League, UEFA Europa League, CONMEBOL Libertadores i CONMEBOL Sudamericana.

Nowy zwiastun FIFA 21, z Kylianem Mbappé w roli głównej

Ujawnienie powyższych informacji zbiegło się z publikacją nowego zwiastuna. Pierwsze skrzypce gra tutaj Kylian Mbappé, co nie powinno dziwić, bo to właśnie on został wybrany na twarz okładki FIFA 21. Jednocześnie można jednak zobaczyć kilku innych znanych zawodników, takich jak Trent Alexandr-Arnold, Erling Haaland i João Félix. To kolejni ambasadorzy gry, jak widać EA mocno postawiło na przedstawicieli młodego pokolenia.

Źródło: EA SPORTS FIFA

Warto zobaczyć również: