Niespełna miesiąc dzieli nas od premiery UFC 4 – najnowszej odsłony sportowej serii na licencji amerykańskiej organizacji MMA. Odpowiedzialna za nią ekipa EA Sports podzieliła się pierwszymi fragmentami rozgrywki – zobacz koniecznie!

UFC 4 to krok w dobrym kierunku

UFC 4 ma być najbardziej zaawansowaną i najlepiej wyglądającą odsłoną w historii tej serii. Wśród zapowiadanych zmian odnajdujemy ujednolicony system rozwoju zawodnika pod kątem stylu walki, osiągnięć i osobowości, znacząco usprawnioną mechanikę upadków i walki w parterze czy też płynniejsze kombinacje ciosów, nad którymi będziesz mieć pełną kontrolę. Swoich sił spróbujesz w trybie kariery oraz w wielu innych formatach.

Właśnie tym ulepszeniom poświęcony został najnowszy zwiastun UFC 4. To też okazja, żeby przyjrzeć się temu jak w ogóle będzie się prezentować rozgrywka. Jeśli więc myślisz, że to coś dla ciebie, to koniecznie zobacz jak to wygląda…

Obejrzyj oficjalny gameplay UFC 4 – cztery minuty z grą:

Jak widzisz, twórcy z EA Sports starają się dopracować mechanikę tak, by UFC 4 było równocześnie wymagające, wciągające i satysfakcjonujące. Materiały, które do tej pory dane nam było obejrzeć, pozwalają wierzyć w to, że tak właśnie będzie.

Kiedy premiera UFC 4? Lada chwila!

Jeszcze jedna dobra wiadomość jest taka, że pogramy już w przyszłym miesiącu. Premiera UFC 4 odbędzie się 14 sierpnia. Platformy docelowe są dwie: Xbox One i PlayStation 4. Na razie nie ma niestety mowy o wersji pecetowej.

