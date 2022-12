Kolejne problemy z kartą graficzną GeForce RTX 4090 – użytkownicy topowego modeli Nvidii nie mogą pograć w Need for Speed Unbound. Jest jednak proste rozwiązanie tego problemu.

Need for Speed Unbound to najnowsza odsłona kultowej serii gier Need for Speed, która... spotkała się z dosyć mieszanymi opiniami. Nowa część na pewno cieszy oko udaną oprawą graficzną. Tyle, że posiadacze nowych kart graficznych Nvidii skarżą się na problemy z działaniem gry.

Need for Speed Unbound nie działa na kartach GeForce RTX 4000

Chodzi o problem z migotaniem obrazu, który pojawia się na komputerach z kartami graficznymi GeForce RTX 4000 (głównie mowa o GeForce RTX 4090). W sieci można znaleźć coraz więcej postów rozgoryczonych użytkowników sprzętu.

Okazuje się, że problemów nie da się wyeliminować poprawką gry lub aktualizacją sterowników. Konieczna jest… aktualizacja BIOS-u karty graficznej.

Problemy z Need for Speed Unbound na RTX 4090. Jak je naprawić?

Nvidia wypuściła specjalne narzędzie NVIDIA GPU UEFI Firmware Update Tool, które pozwala w łatwy sposób zaktualizować BIOS w kartach graficznych GeForce RTX 4090 i GeForce RTX 4080.

Wystarczy ściągnąć programik ze strony Nvidii, uruchomić go pod systemem Windows…

...potwierdzić chęć zaktualizowania oprogramowania (program automatycznie sprawdzi czy dana karta jest zgodna)…

...a następnie potwierdzić proces aktualizacji oprogramowania.

Po kilku chwilach oprogramowanie będzie zaktualizowane. Należy uruchomić ponownie komputer, a gra powinna chodzić bez zarzutów.

Co ważne, programik działa z wszystkimi wersjami kart GeForce RTX 4090 i GeForce RTX 4080 (nawet z autorskimi konstrukcjami partnerskich producentów).

Warto dodać, że nie są to jedyne problemy z topową kartą Nvidii. Wcześniej użytkownicy zaczęli się skarżyć na topiące adaptery zasilania w kartach GeForce RTX 4090.

Źródło: Nvidia, TechPowerUp