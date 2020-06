LEGO Super Mario łączy w sobie to, co lubi wielu z nas. Bo przecież wielu z nas lubi LEGO i wielu z nas lubi Mario. To coś dla ciebie? Wiedz więc, że właśnie dziś wystartowała przedsprzedaż.

LEGO Super Mario – to, co najlepsze w obu światach

LEGO Super Mario to wyjątkowa kolekcja interaktywnych zestawów, które łączą w sobie to, co najlepsze w obu światach. Z jednej strony masz więc zabawę płynącą z układania klocków, z drugiej – bawisz się, wykazując się zręcznością niczym w kultowych grach platformowych od Nintendo.

Kluczowym elementem jest figurka Mario, którą zbierasz monety i pokonujesz przeszkody na planszach zbudowanych z kloców LEGO. Sympatyczny wąsacz ma wbudowane czujniki koloru i ruchu, dzięki czemu natychmiastowo reaguje na nasze poczynania. Widzimy i słyszymy te reakcje, bo Marian ma wyświetlacze w oczach, ustach i na brzuchu oraz głośnik.

Takashi Tezuka, dyrektor wykonawczy Nintendo, skomentował premierę tymi słowami:

Super Mario wciąż jest popularny i zawsze pojawia się w formie pasującej do aktualnych czasów. Cieszę się, że we wspólnym projekcie z Grupą LEGO, Mario wyskakuje z cyfrowego świata konsol i inteligentnych urządzeń i przenosi się do gry w realnym świecie. To bardzo ekscytujące patrzeć jak LEGO Super Mario staje się prawdziwym przyjacielem dzieci i kompanem zabaw w stworzonym przez nie świecie.

Ile kosztuje LEGO Super Mario? Tania zabawa to to nie jest, ale…

Choć LEGO Super Mario nie należy do najtańszych zabawek, wydatki można na szczęście podzielić – możesz sobie zażyczyć albo też robić prezenty na kolejne okazje, bo to nie jeden zestaw, lecz cała kolekcja. Na początek masz zestaw startowy za 250 złotych – w pudełku znajdziesz (oczujnikowanego) Mariana, 7 klocków funkcyjnych i ponad 200 elementów, z których możesz tworzyć poziomy.

Rynkowy debiut zestawu startowego odbędzie się w sierpniu (ale już teraz możesz złożyć zamówienie przedpremierowe). Wkrótce dołączą do niego zestawy rozszerzające, których ceny wahać będą się w granicach od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Pojawią się też dodatkowe stroje i postacie za kilkanaście czy też kilkadziesiąt złotych.

Źródło: LEGO, Nintendo, informacja własna

