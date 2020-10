Netflix ma coraz lepszą ofertę, ale to oznacza dla niego coraz większe koszty. Efekt nie może być inny – coraz wyższy będzie również abonament. W Polsce jednak zmian na razie nie widać – chyba że mówimy o pozytywnych.

Ceny Netflix w górę – na razie w Ameryce

Pakiet podstawowy kosztuje w Stanach tyle, ile kosztował, czyli 9 dolarów miesięcznie. Za „Standard” Amerykanie będą jednak płacić o dolara więcej (czyli 14 dolarów), a na „Premium” będą wydawać o dwa dolary więcej (czyli 18 dolarów). Niewiele wcześniej na podobną podwyżkę cen zdecydowano się w Kanadzie – zresztą w obu przypadkach zrobiono to nie po raz pierwszy, bo cennik Netflix został tam zaktualizowany około 2 lat temu. Tymczasem w Polsce…

Jest promocja: jeżeli dotąd nie korzystałaś lub nie korzystałeś z usługi Netflix, to możesz liczyć na prezent w postaci dwóch miesięcy dostępu w cenie jednego. Opcje są dwie: albo dwa miesiące za połowę ceny albo bezpłatny jest ten drugi miesiąc, więc jest to swego rodzaju wariacja na temat (wycofanego już) okresu próbnego – z tą różnicą, że zapłacić trzeba. Może i nie jest to najlepsza oferta wszech czasów, ale miły prezent – jak najbardziej.

Czy Netflix zdrożeje także w Polsce?

Na razie Netflix nie zapowiada podniesienia cen w Polsce (a nie podnosił ich od samego początku), ale raczej nie nastawialibyśmy się na to, że tak pozostanie. Amerykański gigant z każdym rokiem zwiększa nakłady na autorskie filmy i seriale, jak również na licencje, pozwalające mu dodawać do swojego katalogu najgłośniejsze produkcje zewnętrznych wytwórni. Zakładając, że podwyżka będzie – ile jesteś w stanie zapłacić za abonament Netflix Premium (który obecnie – przypomnijmy – kosztuje 52 złote)?

Źródło: CNBC, Engadget, informacja własna

