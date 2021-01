Gdy skończy się styczeń 2021 roku, z Netflix zniknie przeszło 30 filmów. Zobacz, jakie filmy musisz obejrzeć w tym tygodniu, jeśli chcesz to zrobić za pośrednictwem tej właśnie usługi.

Porządki na Netflix. Te filmy warto zobaczyć, zanim znikną z katalogu

Co dwa tygodnie prezentujemy nowości Netflix i listy zawsze są długie. Katalog tej usługi więc dynamicznie rośnie, choć od czasu do czasu jej właściciele co nieco też usuwają. Najbliższe „czystki” zostały zaplanowane na 31 stycznia 2021 roku. Jeszcze tylko do tego dnia możesz obejrzeć ponad 30 różnych produkcji.

Z biblioteki serwisu zniknie przede wszystkim trochę klasyki. Najbardziej szkoda jednego z najlepszych filmów w historii kina – (przynajmniej na razie) to ostatnia okazja, by obejrzeć Skazani na Shawshank na Netflix. Tylko do końca stycznia dostępne będą też takie produkcje jak Mulholland Drive czy – rozluźniając trochę atmosferę – Faceci w czerni II.

Być może zatęsknimy też za Angeliną Jolie, bo do usunięcia przeznaczone zostały dwie części spod znaku Lara Croft. Tomb Raider. Powinniśmy sobie zarezerwować trochę czasu w tym tygodniu także wtedy, gdy mamy na liście takie filmy jak Terminator: Genisys z 2015 roku czy o dwa lata starsze W ciemność. Star Trek. Sporo do nadrobienia mają również miłośnicy cyklu Power Rangers. Poniżej pełna lista.

Co zniknie z Netflix? Filmy usuwane w styczniu 2021 roku:

I jak? Masz coś do obejrzenia w tym tygodniu?

