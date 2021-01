Losowy wybór na Netflixie? Co obejrzeć jako następne - częsty problem, który już niedługo może zostać rozwiązany. Inteligentny algorytm podpowie, co oglądać.

Miniony rok był dla Netflixa przełomowy - ilość subskrybentów przekroczyła 200 milionów. Mimo deklaracji zwiększenia ceny za najpopularniejszy abonament firma chce przekonać kolejnych potencjalnych abonentów do rejestracji obiecując dodawanie do biblioteki jednego filmu co tydzień.

Co obejrzeć jako następne?

W końcu każdy z dotychczasowych lub nowych użytkowników stanie przed wyborem - “co obejrzeć jako następne”. Okładki produkcji zachęcają kolorystyką, klatką z jakiegoś interesującego wydarzenia lub obecnością gwiazdy Hollywood. Istnieje osoba, która na bieżąco ogląda wszystko, co zapisała na “Mojej liście”? Dodajemy tam wszystko, co zostanie nam polecone, albo rzuci nam się w oczy podczas przeglądania dziesiątek propozycji. Ostatecznie zawsze nadchodzi moment, kiedy okazuje się, że “w sumie to nie ma co oglądać”. Można skorzystać z naszych podpowiedzi i przejrzeć najlepsze produkcje Netflixa w 2020 roku. Ale co gdy i ta lista się już wyczerpie?

Odtwarzanie (nie)losowe na Netflixie

Netflix wychodzi dla takich osób z pomocą. Funkcja “Odtwarzanie losowe” trafiła do niektórych użytkowników już kilka miesięcy temu i część z Was mogła ją sprawdzić. Okazało się jednak, że testy globalne wypadły pomyślnie i w pierwszej połowie 2021. roku każdy będzie mógł oddać wybór tego, co obejrzeć algorytmowi.

Shuffle Play (Odtwarzaj losowo) na podstawie wcześniej oglądanych produkcji, oraz tych lubianych, odtworzy film lub serial jak najbardziej dopasowany do naszych preferencji. Biblioteka jest naprawdę ogromna, więc istnieje spora szansa, że każdy wybór dokonany przez system pokaże użytkownikowi film/serial, o którym nigdy nie słyszał. Lubicie takie niespodzianki?

Czy algorytm będzie rzeczywiście na tyle inteligentny, by wielbicielowi filmów wojennych nie polecić świątecznej komedii romantycznej? Jeśli mieliście okazję korzystać z funkcji odtwarzanie losowe na Netflixie - dajcie znać, w komentarzach, na ile trafne są sugestie i czy w momentach bez pomysłu na seans shuffle play trafia w gust użytkownika.

Źródło: www.whistleout.com.au

Więcej o usłudze Netflix: