Netflix to absolutny numer jeden, jeśli chodzi o serwisy streamingowe w Polsce. Wśród konkurentów panuje jednak niemały tłok – kto jest królem drugiej ligi?

Netflix wciąż na tronie, a Disney+ się stabilizuje

Na koniec wakacji Netflix przyciągnął trochę osób, umacniając swoją pozycję na czele rankingu najpopularniejszych serwisów streamingowych w Polsce. Zanotował minimalnie lepszy wynik niż miesiąc wcześniej, podobnie zresztą jak HBO Max. Temu drugiemu – jak widać – nie przeszkadzają dokonywane ostatnimi czasy czystki w katalogu. A może nawet pomagają – wszak część osób chce obejrzeć ten lub inny serial, póki jeszcze jest taka możliwość.

Spory spadek (o ponad 400 tysięcy użytkowników) zaliczył z kolei Disney+. Spodziewaliśmy się jednak tego, bo też nie wszystkie osoby, które zdecydowały się przetestować tę usługę, zostają z nią na dłużej. Na spory plus za to wyszedł tvn-owski Player, który przyciągnął w sierpniu o pół miliona osób więcej niż w lipcu. Nie wiadomo jednak, co będzie dalej, biorąc pod uwagę ostatnią podwyżkę abonamentu.

Jeśli natomiast chodzi o sierpniowych rekordzistów, to największy przypływ użytkowników odnotował serwis Viaplay, a największy odpływ – Amazon Prime Video. Po tym, jak zniknął w lipcu, do rankingu nie powrócił też serwis Polsat Box Go – rebranding ostatecznie nie wyszedł chyba Ipli na dobre. Pełne statystyki możesz zobaczyć poniżej.

Najpopularniejsze serwisy streamingowe w Polsce – sierpień 2022: Netflix ma 12,73 mln użytkowników ( o 0,19 mln więcej niż w lipcu )

ma ( ) HBO Max ma 4,49 mln użytkowników ( o 0,20 mln więcej niż w lipcu )

ma ( ) Disney+ ma 3,80 mln użytkowników ( o 0,42 mln mniej niż w lipcu )

ma ( ) Player ma 2,96 mln użytkowników ( 0,51 mln więcej niż w lipcu )

ma ( ) CANAL+ ma 2,81 mln użytkowników ( o 0,44 mln więcej niż w lipcu )

ma ( ) CDA ma 2,36 mln użytkowników ( o 0,32 mln mniej niż w lipcu )

ma ( ) Amazon Prime Video ma 2,44 mln użytkowników ( o 0,55 mln mniej niż w lipcu )

ma ( ) Viaplay ma 2,24 mln użytkowników ( o 1,06 mln więcej niż w lipcu )

ma ( ) TVP ma 2,15 mln użytkowników ( o 0,02 mln więcej niż w lipcu )

ma ( ) WP ma 1,95 mln użytkowników ( o 0,09 mln więcej niż w lipcu )

(Liczba użytkowników w badaniu Gemius/PBI nie oznacza liczby subskrybentów, lecz wszystkich osób, które przynajmniej raz odwiedziły dane serwisy VOD: poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację).

Źródło: Gemius/PBI, Wirtualnemedia