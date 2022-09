Co powiesz na Disney+ za 6,99 zł? Właśnie wystartowała promocja, dzięki której za te symboliczne pieniądze zafundujesz sobie miesiąc oglądania świetnych filmów i seriali.

Promocja na Disney+. Miesiąc za 6,99 zł

Disney+ to świetny i wcale nie taki drogi serwis streamingowy. Zupełnie rozumiem jednak, że nie chcesz opłacać abonamentu w ciemno. Teraz pojawiła się bardzo fajna opcja: wystartowała promocja, dzięki której za pierwszy miesiąc dostępu do usługi zapłacisz tylko 6,99 zł – mniej więcej tyle, ile kosztowałby cię hot-dog na stacji benzynowej, a wrażenia mogą być znacznie przyjemniejsze.

Promocyjna oferta obowiązuje od 8 do 19 września i – co najlepsze – mogą z niej skorzystać nie tylko nowi, ale też powracający subskrybenci (wystarczy zajrzeć na oficjalną stronę). Ta akcja jest częścią wydarzenia Disney+ Day – wydarzenia, które już jutro startuje w kalifornijskim Anaheim i podczas którego zaprezentowane zostaną najnowsze produkcje z portfolio Disneya, Pixara, Marvela, Gwiezdnych wojen, National Geographic i STAR.

Nowy na Disney+? Podpowiadamy, od czego zacząć

Od czego warto zacząć przygodę z tym serwisem? Sprawdź nasze zestawienia najlepszych klasycznych tytułów oraz nowości Disney+.

Od dzisiaj do tego drugiego grona można by dodać jeszcze Auta w trasie, Thor: Miłość i grom, Pinokio oraz serial Mike poświęcony Mike’owi Tysonowi. Krótko mówiąc: zdecydowanie jest tutaj co oglądać, a za takie pieniądze szkoda byłoby przepuścić okazję.

Promocja i co dalej?

Jeśli spodoba ci się oferta Disney+, to możesz po prostu nie rezygnować z subskrypcji: zostanie ona wówczas odnowiona automatycznie (już za 28,99 zł miesięcznie). Lepszym rozwiązaniem może być jednak wykupienie usługi na rok: zapłacisz wówczas 289,90 zł (czyli niejako dwa miesiące masz gratis). Warto się na to zdecydować tym bardziej, że w każdej chwili może przyjść podwyżka cen (wtedy przynajmniej na jakiś czas jej unikniesz).

Źródło: Disney Polska