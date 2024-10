Co nowego na Netfliksie? Oprócz comiesięcznej aktualizacji biblioteki, platforma streamingowa wprowadza nową funkcję, dzięki której użytkownicy z łatwością udostępnią ulubione fragmenty filmów czy seriali.

Poznaliśmy już nowości na Netflix w listopadzie, ale dobrze wiemy, że platforma ewoluuje na naszych oczach w jeszcze jeden sposób: wprowadzając nowe funkcje. Tym razem abonenci zyskają możliwość udostępnienia tych fragmentów serialu bądź filmów, które uznali za wartościowe.

Netflix wprowadza Moments

Mowa o funkcji Moments. To właśnie dzięki niej użytkownicy mogą dzielić się ulubionymi scenami z filmów i seriali. Moments dostępne będzie wyłącznie na urządzeniach mobilnych iPhone i Android. W praktyce za pomocą jednego przycisku możliwe stanie się zapisywanie lub udostępnianie interesujących fragmentów.

Podczas oglądania dowolnego materiału można wybrać opcję Moments, która pojawia się na dole ekranu. Wybrane "momenty" można zapisać do ponownego obejrzenia lub udostępnić poprzez link, korzystając z takich platform jak Instagram, WhatsApp, Snapchat, Facebook Messenger czy wiadomości tekstowe.

Moments na iOS już jest, a wkrótce trafi na Androida

Osoby, które są zalogowane na Netflixie, mogą po kliknięciu w link natychmiast obejrzeć udostępnioną scenę. Wszystkie zapisane momenty są dostępne w zakładce "Mój Netflix". Funkcja jest już dostępna globalnie na iOS, natomiast użytkownicy Androida powinni ją otrzymać "w ciągu najbliższych tygodni".

Według Express, wprowadzenie Moments to próba zachęcenia użytkowników do szerszego dzielenia się treściami Netfliksa w mediach społecznościowych, co może przyczynić się do pozyskania nowych subskrybentów. Jeśli klikniesz w link Moments i nie masz konta Netflix, prawdopodobnie pojawi się opcja rejestracji.

Źródło: The Verge, Express