Doczekaliśmy się oryginalnego debiutanckiego zwiastuna Spider-Man: No way home! Są to świetne wieści dla wszystkich, którzy wiernie czekali na oficjalny zwiastun. Zobaczcie sami nową zapowiedź nadchodzącego filmu!

Kiedy premiera filmu Spider-Man: No Way Home?

Dziś pojawił się wyczekiwany przez fanów zwiastun Spider-Man: No Way Home. Jak już wspominaliśmy wczoraj, Sony musiało spieszyć się z premierą trailera, ze względu na nieoczekiwany wyciek. Po wczorajszej prezentacji na CinemaCon zapowiedź pojawiła się już na YouTube. Teraz możemy zobaczyć, dokąd dalej zmierza podróż Petera Parkera. Produkcja trafi do kin 17 grudnia. Zwiastun możecie obejrzeć poniżej.

Zobacz oficjalny zwiastun filmu Spider-Man: No Way Home:

Co nas czeka w kolejnej odsłonie?

Po wydarzeniach z filmu Spider-Man: Far From Home sekretna tożsamość Petera Parkera (Tom Holland) zostaje ujawniona. Niestety wpływa to na wszystkich, których kocha. Z tym problemem pomoże mu właśnie Doktor Strange (Benedict Cumberbatch). Strange ma sprawić, by świat zapomniał, że Parker jest Spider-Manem. Przy niefortunnym zdarzeniu dotyka to również multiwersum, co przywoła kilku znajomych złoczyńców Spider-Mana z przeszłości. Jak wspominaliśmy już w kwietniu, do gry powróci Alfred Molina, który ponownie wcieli się w rolę Doktora Octopusa.

Jesteście ciekawi? Dajcie znać w komentarzach, jak podobał wam się zwiastun!

Źródło: GameSpot, Twitter