Netflix nie próżnuje, co rusz oferując nowe i rezygnując z dotychczas dostępnych tytułów sci-fi. Pora więc na małą aktualizację. Przed Wami najlepsze filmy science fiction na Netflix w roku 2023.

Klasyczne i zupełnie nowe, mrożące krew w żyłach i komediowe, te dla starszej widowni i familijne – kategoria sci-fi na Netflix jest niezwykle pojemna. Istnieje więc spora szansa, że znajdziecie tu coś dla siebie. Przed Wami TOP 10 filmów science fiction Netflixa w naszym subiektywnym ujęciu.

Najlepsze filmy SF, które można zobaczyć na Netflix w 2023 roku

Incepcja (dostępne do 30 września)

W tym roku najlepsze filmy sci-fi na Netflix mógł zainaugurować tylko on. Christopher Nolan – reżyser hitowego “Oppenheimera” – ma na koncie bogatą filmografią gatunkową, do której należy m.in. ponadczasowa “Incepcja”. Warto się jednak pospieszyć – podążając za oficjalnym komunikatem serwisu, z tą będzie można zapoznać się wyłącznie do 30 września.

Bohaterem filmu jest Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) – liczący się w branży spec od wydobywania sekretów ze śpiącego umysłu i banita za te poczynania. Szansą na odkupienie okazuje się dla niego misja niemożliwa – ma zaszczepić myśl u wpływowego, japońskiego biznesmena.

Terminator 2: Dzień sądu

Przed Wami kolejny, dobry film science fiction na Netflix i kolejne dzieło legendarnego reżysera.

James Cameron rozpościera przed widzem obraz dystopii, pozostającej pod znakiem wojny maszyn i ludzi. Jedynym ratunkiem dla tych ostatnich jest charyzmatyczny przywódca Ruchu Oporu – John Connor (Edward Furlong) – znajdujący się właśnie na celowniku T-1000 (Robert Patrick). Cyborg zostaje wysłany do przeszłości, aby zgładzić buntownika. Zadanie będzie jednak trudniejsze, niż mógłby się spodziewać. Mężczyzna zdążył go już bowiem uprzedzić i przeprogramował T-800 (Arnold Schwarzenegger) tak, aby chronił jego młodszą wersję.

Spider-Man: Homecoming / Daleko od domu / Bez drogi do domu

Zastanawiacie się, jaki film sci-fi na Netflix obejrzeć? – A dlaczego nie trzy za jednym zamachem? Filmowa trylogia Marvela z udziałem Toma Hollanda jest już w całości dostępna w bibliotece serwisu, a biorąc pod uwagę odbiór, z jakim się spotkała, zdecydowanie warto poświęcić jej długie godziny przed małym ekranem.

Akcja serii rozpoczyna się w miejscu, w którym młody Peter Parker / Spider-Man (Holland) zaczyna rozumieć i kontrolować swoją superbohaterską tożsamość, w czym wspiera go mentor w osobie Tony'ego Starka (Robert Downey Jr.). Równolegle próbuje prowadzić też życie zwykłego śmiertelnika – przynajmniej do czasu, gdy na horyzoncie pojawia się Vulture (Michael Keaton).

Serię wyreżyserował Jon Watts (“Klaun”, “Stary człowiek”). W jej obsadzie znaleźli się również: Zendaya, Jacob Batalon i Benedict Cumberbatch.

Blade Runner 2049

Najlepsze filmy SF na Netflix to kategoria, którą wzbogacił także przedstawiciel innej, filmowej kolekcji – “Blade Runner 2049” w reżyserii Denisa Villeneuve’a (“Diuna”). Osadzona 30 lat po wydarzeniach z “Łowcy Androidów” produkcja podąża śladem oficera K (Ryan Gosling), który wpada na trop spisku, zdolnego unicestwić resztki dawnego, światowego porządku. Aby do tego nie dopuścić, bohater udaje się na poszukiwania Ricka Deckarda (Harrison Ford), który pozostaje w ukryciu od trzech dekad.

A na tym wcale nie koniec tej historii – oficjalnie wiadomo już, że powstanie serial osadzony w uniwersum “Łowcy Androidów” – rozgrywający się pół wieku po wydarzeniach z 2. odsłony serii “Blade Runner 2099”.

Park Jurajski

Do klasyki powracamy również za sprawą “Parku Jurajskiego” – filmowego evergreena od Stevena Spielberga, będącego też jedną z najbardziej dochodowych produkcji w historii kina.

Podczas seansu przeniesiecie się do miejsca, będącego spełnieniem marzeń każdego wewnętrznego dziecka, które jednak z czasem przeistacza się w istny koszmar. Park dinozaurów na wyspie Nublar – projekt ekscentrycznego milionera – niespodziewanie wymyka się spod kontroli, a jego goście stają się zakładnikami stworzeń sprzed setek milionów lat.

W rolach głównych: Sam Neill, Laura Dern i Richard Attenborough.

Ulepszenie

Nasz ranking filmów sci-fi Netflixa o dreszczyk emocji wzbogaci również “Ulepszenie”. Australijska produkcja Leigha Whannella (“Piła”, “Matrix Reaktywacja”) z 2018 roku kreśli przed widzem obraz pewnego dramatycznego wieczoru, który na zawsze odmieni życie Greya Trace’a (Logan Marshall-Green).

Mężczyzna i jego żona padają ofiarami brutalnego napadu, w wyniku którego ona umiera, on zostaje zaś sparaliżowany. Aby zemścić się na oprawcach, bohater postanawia poddać się eksperymentalnemu zabiegowi wszczepienia implantu o nazwie STEM, który wyposaża go w nadludzkie zdolności.

Anihilacja

W ostatnich latach wśród produkcji oryginalnych serwisu pojawiło się kilka gatunkowych perełek. Fajne filmy science fiction na Netflix reprezentuje m.in. “Anihilacja” z Natalie Portman w roli głównej, w reżyserii i według scenariusza Alexa Garlanda (“Ex Machina”, “28 dni później”).

Tytuł pochyla się nad historią Leny (Portman) – biolożki, niegdysiejszej żołnierki i żony, której mąż przepadł bez wieści w tajemniczej Strefie X. Kobieta wraz z grupą śmiałków postanawia udać się na miejsce i odkryć jego zagadkę. Ta okazuje się śmiercionośna.

Ciche miejsce / Ciche miejsce 2 (sequel dostępny do 29 września)

Świat staje w obliczu kolejnej inwazji, przeistaczając się w tytułowe, ciche miejsce… do czasu aż nie przeszyje go mrożący krew w żyłach krzyk przyszłych ofiar. Tym razem zagrożenie czyha ze strony tajemniczych istot, które zwabia każdy, nawet najmniejszy dźwięk. W takich realiach przyszło odnaleźć się bohaterom tej opowieści: Evelyn (Emily Blunt), Lee’emu (John Krasinski) i ich dzieciom.

Tytuł doczekał się swojej kontynuacji, w której wystąpił m.in. Cillian Murphy. Ta jednak niebawem znika z biblioteki serwisu – nie zwlekajcie więc z seansem.

Sklonowali Tyrone’a

Poszukujecie czegoś zupełnie nowego? – Żaden problem. Filmy sci-fi Netflixa w 2023 roku rozbudowały się o kolejny interesujący tytuł. Mowa o “Sklonowali Tyrone’a” – amerykańskiej komedii w reżyserii Juela Taylora (“Creed 2”, “Kosmiczny mecz: Nowa era”), w której John Boyega, Teyonah Parris i Jamie Foxx dają się poznać jako nieprawdopodobne trio na tropie rządowego spisku w sprawie klonowania.

Projekt Adam

Nasze zestawienie zwieńcza “Projekt Adam” – przygodowa komedia familijna w reżyserii Shawna Levy’ego (“Stranger Things”, “Noc w muzeum”) z gwiazdorską obsadą w składzie: Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Zoe Saldaña i Catherine Keener.

Ubiegłoroczna premiera zabierze Was w podróż w czasie, w której towarzyszyć Wam będą pewien pilot… jego młodsza wersja i zmarły ojciec. Co wyniknie z tego zamieszania? Odpowiedź znajdziecie na Netfliksie.

Źródło: Netflix, materiały prasowe