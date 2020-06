CYBERPUNK: EDGERUNNERS to kolejny pomysł CD Projekt RED na to, jak zarobić nie tylko na Cyberpunk 2077, ale też na całej szeroko pojętej otoczce wokół wyczekiwanej gry.

Powstaje serial anime CYBERPUNK: EDGERUNNERS

Dzisiejsza prezentacja Cyberpunk 2077 przyniosła nie tylko nowe materiały wideo prezentujące rozgrywkę, ale również niespodziankę w postaci zapowiedzi CYBERPUNK: EDGERUNNERS. Adam Badowski, szef studia CD PROJEKT RED przedstawia projekt jako anime w świecie Cyberpunka. CD PROJEKT RED tworzy je we współpracy ze studiem animacji TRIGGER oraz platformą Netflix.

Długo czekaliśmy na ten moment i wreszcie możemy ogłosić to oficjalnie: tworzymy anime w świecie Cyberpunka! Cyberpunk towarzyszy mi od dziecka, ale nie tylko mi. Miłośników i miłośniczek gatunku, osób które chłoną wszystko co ma do zaoferowania pod każdą postacią, jest w studio znacznie więcej. CYBERPUNK: EDGERUNNERS to nasz ukłon w kierunku klasycznego cyberpunka oraz świata filmu i animacji.

Kiedy premiera CYBERPUNK: EDGERUNNERS na Netflix?

CYBERPUNK: EDGERUNNERS ma składać się z 10 odcinków. Przedstawi opowieść o chłopaku z ulicy, który próbuje przetrwać w niebezpiecznym mieście przyszłości, w którym na każdym kroku ma się do czynienia z technologią i modyfikowaniem ciała. Chcąc przeżyć zdecyduje się na ostateczny krok i dołączenie do grona edgerunnerów, wyjętych spod prawa najemników określanych również cyberpunkami.

Anime wyreżyseruje Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare), funkcję dyrektora kreatywnego pełnić ma Hiromi Wakabayashi (Kill la Kill). Akira Yamaoka (Silent Hill) skomponuje natomiast ścieżkę dźwiękową.

Premiera CYBERPUNK: EDGERUNNERS została zaplanowana jest na 2022 rok.

