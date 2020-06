Cyberpunk 2077 to jedna z najgoręcej wyczekiwanych gier. Takie i podobne określenia pojawiają się nie tylko bardzo często, ale też od bardzo dawna. Cyberpunk 2077 to polski Duke Nukem Forever, oby tylko lepiej skończył.

Od zapowiedzi Cyberpunk 2077 minęło właśnie 8 lat. Niewiele mniej od pokazu pierwszego wideo

Od kiedy śledzicie newsy dotyczące Cyberpunk 2077? Od samego początku? Warto przypomnieć, kiedy ten początek miał miejsce. Czas płynie szybko, a prace nad Cyberpunk 2077 trwają już naprawdę długo. Oficjalna zapowiedź gry miała miejsce 30 maja 2012 roku.

Większy szum wokół niej pojawił się jednak nieco później, a dokładnie w styczniu 2013 roku, po prezentacji pierwszego wideo. Można nawet stwierdzić, że to małe nadużycie, ponieważ przygotowany wtedy teaser składał się ze statycznych scen. Okazały się one jednak na tyle klimatyczne, że w połączeniu z genialnie dobraną muzyką (ta ma być mocnym punktem całej gry) wystarczyły do rozbudzenia apetytów graczy.

Najdłużej powstające gry w historii. Cyberpunk 2077 nie jest tu tłem

Nie można tu oczywiście zapominać, że początkowo CD Projekt RED nie rzuciło na ten projekt wszystkich (a nawet większości) swoich sił. Uwagi wymagał wtedy Wiedźmin 3: Dziki Gon, którego rozwój zakończył się dużym sukcesem i w znacznej mierze przyczynił się do tego, że gry z serii Wiedźmin znalazły się w rękach 50 mln graczy.

Oficjalnie prace trwają jednak już ponad 8 lat. Jak się okazuje, taki stan rzeczy pozwala plasować Cyberpunk 2077 w gronie najdłużej powstających gier w historii. I tak dla przykładu Mafia II i L.A. Noire powstawały 7 lat, nad Prey pracowano 9 lat, a Diablo 3 rodziło się przez 10 lat. Wyjątkowo długo czekano jednak na Duke Nukem Forever, aż 15 lat. Każda z tych gier to inna historia i inne zakończenie. Można nieco z przymrużeniem oka rzucić, że Cyberpunk 2077 to polski Duke Nukem Forever. Mamy jednak nadzieję, na co są zresztą spore szanse, że zdecydowanie lepiej skończy.

Wkrótce Cyberpunk 2077 sprawdzą przedstawiciele branżowych mediów. Premiera we wrześniu

Chociaż przez cały ten czas pojawiło się mnóstwo informacji i kilka zdecydowanie konkretniejszych materiałów wideo, w kontekście tych ostatnich cały czas można odczuwać niedosyt. Lada chwila łakome kąski mają otrzymać jednak i gracze i dziennikarze. Ci pierwsi już 11 czerwca będą mogli przyjrzeć się kolejnej prezentacji gry. Dla tych drugich przygotowano natomiast grywalne demo.

„Po raz pierwszy przedstawiciele mediów i globalni liderzy opinii będą mogli wypróbować Cyberpunk 2077 w czerwcu. To dla nas istotny kamień milowy. Spodziewamy się odzewu w połowie czerwca.” - Adam Kiciński, prezes CD Projekt

Premiera Cyberpunk 2077 była już przekładana. Pierwotnie zaplanowano ją na 16 kwietnia 2020 roku, po poślizgu na 17 września 2020 roku. Ten termin cały czas pozostaje aktualny i miejmy nadzieję, że okaże się tym ostatecznym. Gra trafi na PC oraz Xbox One, PlayStation 4 i Xbox Series X. Kwestią czasu wydaje się potwierdzenie wersji na PlayStation 5.

Źródło: Cyberpunk 2077

Warto zobaczyć również: