Niantic ogłosił, że od początku 2020 roku nałożył kary na ponad 5 milionów graczy, którzy wybierali drogę na skróty i oszukiwali. Niektórzy nie odzyskają już dostępu do swoich kont.

W Internecie jest mnóstwo zmodyfikowanych wersji znanych gier, które ułatwiają przejście kolejnych poziomów. Bo po co iść na spacer i kontynuować granie w Pokemon GO, skoro można włączyć funkcję automatycznego chodzenia oraz oszukać GPS i przenieść do konkretnej lokalizacji? Dla osób chcących szybko nabić wysoki poziom może brzmieć kusząco. Lepiej jednak tego nie robić, bo można dostać nawet dożywotniego bana.

Niantic grozi palcem graczom, którzy oszukują

Niantic opublikował podsumowanie dotyczące ostatnich działań, które mają w znacznym stopniu ograniczyć korzystanie z nielegalnych programów podczas rozgrywek. Firma zapewniła, że dąży do zapewnienia uczciwej gry i zwalczania oszustów:

„Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić uczciwą rozgrywkę w naszych grach. Każdego dnia w Internecie udostępniane są nowe formy narzędzi do oszukiwania lub fałszowania, a my nieustannie pracujemy nad zwalczaniem tych oszustów i skupiamy się na ulepszaniu wykrywania i egzekwowania; ponieważ nie ma dla nich miejsca w naszych grach.”

Dotąd ukarano ponad 5 milionów graczy oszukujących w Ingress, Pokemon GO oraz Harry Potter: Wizards Unite. Użytkownicy otrzymali dożywotnie bany w ponad 20% przypadków. Niantic jest zadowolony z faktu, że 90% graczy przestało oszukiwać po otrzymaniu pierwszego ostrzeżenia.

W planach firmy jest również ulepszanie istniejących metod wykrywania oszustów, większe zaangażowanie społeczności, a także wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa. Szczegóły mają być publikowane w nadchodzących tygodniach.

Niantic przypomina, że należy korzystać tylko z oficjalnych wersji gier dostępnych w Google Play Store, Apple App Store i Samsung Galaxy Store. Warto posłuchać tym bardziej, że wraz ze zmodyfikowaną grą można zainstalować na swoim smartfonie niespodziankę w postaci złośliwego oprogramowania.

Źródło: blog Niantic

Warto zobaczyć również: